Botafogo segue ativo no mercado e trabalha por nome de ‘calibre mundial’

​Após fechar a contratação de Keisuke Honda – negociação bastante celebrada pelo torcedor -, o ​Botafogo está convicto a buscar mais um nome de impacto para a sequência da temporada. Nenhuma decisão será tomada em meio à pandemia de coronavírus, contudo, o clube segue atento a oportunidades de mercado envolvendo jogadores com potencial para emplacar o mesmo ‘impacto’ do meia japonês, que mobilizou as arquibancadas e vendas de camisas antes mesmo de fazer sua estreia oficial.

De acordo com o UOL Esportes, a diretoria alvinegra tentará trazer mais um atleta de ‘calibre mundial’, que traga qualidade, experiência e alavanque ainda mais o marketing do clube. Ao longo de todo o mês de março, esse jogador parecia que seria Yaya Touré, que esteve muito perto de fechar com o Glorioso, mas acabou não se decidindo. Nos bastidores alvinegros, o volante marfinense não foi descartado mesmo com sua ‘indecisão’, mas só haverá outro contato/aproximação após a retomada do calendário.

O mesmo se aplica ao volante ​John Obi Mikel: o ex-Chelsea foi oferecido ao Botafogo por meio de empresários, e seu nome agradou a alta cúpula. Primeiros contatos foram abertos entre as partes mas, em comum acordo, as negociações foram ‘adiadas’ para o período pós-Covid.

