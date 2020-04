Brasileiros se destacam em ranking de views no Youtube – veja o top 10

​O Youtube se tornou um potente meio de comunicação para clubes de futebol. E o resultado disso está no número de views obtidos pelas grandes equipes do continente americano.

Em contagem realizada desde janeiro de 2018, o ​Deportes & Finanzas destaca que o ​Flamengo é, disparado, aquele que mais gerou engajamento. Foram nada menos que 227 milhões de visualizações no material produzido pelo Rubro-Negro. O curioso, porém, é que a liderança, em boa parte do período, esteve com o ​Palmeiras. Mesmo com toda a sua gigante torcida, o time carioca, que chegou a estar na terceira posição do ranking (atrás do América, do México), só passou o rival brasileiro em agosto do ano passado, quando seu supertime começou a decolar. No final das contas, o Verdão acabou fechando o top 3, atrás também dos mexicanos, com 113 milhões de views.

POSIÇÃO​ CLUBE​ VIEWS NO YOUTUBE – JAN/2018 A MAR/2020​ ​1º ​Flamengo ​227 mihões ​2º ​América-MEX ​132 milhões ​3º ​Palmeiras ​113 milhões ​4º São Paulo ​95,8 milhões ​5º ​Corinthians ​77,1 milhões ​6º ​Santos ​67,1 milhões ​7º ​Grêmio ​50,5 milhões ​8º ​Vasco da Gama ​41,3 milhões ​9º ​Chivas-MEX ​34,4 milhões ​10º ​Santos Laguna-MEX ​27,9 milhões

Outros dois clubes brasileiros, como mostra a tabela acima, também aparecem entre os cinco primeiros: ​São Paulo (4º, com 95,8 milhões) e ​Corinthians (5º, 77,1 milhões). Já Santos, Grêmio e ​Vasco da Gama integram o top 10, juntamente com Chivas e Santos Laguna (ambos do México).

Por óbvio, sente-se a falta de potências como River Plate e Boca Juniors, sem contar os uruguaios Nacional e Peñarol, dando as caras nessa mídia.

