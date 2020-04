Britto Jr. dispara: ‘Eu não sou polêmico, falo verdades’

Após cinco anos de sua saída da Record TV, Britto Jr. está de volta, porém, em novo formato: a internet. O inédito projeto do apresentador, intitulado ‘Britto Jr. TV – O Outro Lado da Notícia’, vinculado por meio de seu canal do YouTube, nasceu no período de isolamento social.



“Nas crônicas eletrônicas, que é como chamo meus vídeos, abordo um assunto por dia, oferecendo ao público uma visão diferente do noticiário. Como eu sempre digo, o meu compromisso é “mastigar” e traduzir as principais notícias que estão circulando na mídia. É um trabalho que iniciei a cerca de um ano, publicando-as. Já postei mais de 800 crônicas no Instagram”, explicou ele para OFuxico.



O jornalista disse ainda, que notou a visibilidade de seu conteúdo ampliando-se a cada nova postagem.



“No começo era apenas uma necessidade intelectual que eu tinha de falar com o público, que sempre me acompanhou na televisão. Mas, com o tempo, observei que a quantidade de visualizações, curtidas e comentários foram crescendo e precisava ampliar a minha voz nas redes sociais. Foi durante a quarentena, aproveitando que está todo mundo dentro de casa, na internet, que decidi criar o meu próprio canal”, falou ele.



Aos 56 anos, nosso entrevistado mostrou-se radiante com o atual desafio na carreira.



“Neste momento, estou bastante envolvido e entusiasmado com a internet. Já estou me preparando para fazer lives, falar ao vivo com as pessoas que me seguem. Este é o meu novo público, que inclui também aqueles que me conhecem da televisão e do rádio. Essa experiência está dando tão certo que fui procurado pela Rádio Caxias, do Rio Grande do Sul, para apresentar diariamente as minhas crônicas eletrônicas”, revelou e completou:



“É possível levar minha mensagem a todos os veículos: rádio, jornal, internet ou televisão. Aos muitos que mandam mensagens sentindo a minha falta na tela da TV, eu respondo com o convite: venham para este lado, O Outro Lado da Notícia, que cabe em todas as telas e formatos”, descreveu.







Transição







O público acostumou-se a ver Britto na televisão, desde sua estreia na década de 1980, no posto de repórter dos noticiários Jornal do Almoço, Jornal das Sete, Jornal Nacional, e, nos anos 1990 e 2000, Jornal do SBT, Domingão do Faustão. No SPTV – 1ª edição (atual SP1), da Rede Globo, apresentava o telejornal aos sábados.



Depois de trabalhar por anos afinco no chamado jornalismo clássico, eis que em 2005, surgiu a vontade de alçar novos voos. O profissional trocou a ‘plim plim’ pela emissora de Edir Macedo com a proposta de enveredar-se pelo campo do entretenimento.



“Sempre gostei de fazer coisas diferentes e tinha o sonho de misturar jornalismo com entretenimento. Este sonho foi realizado a partir do Hoje em Dia, na Record TV. E agora, sinto que estou muito mais maduro para tocar este novo projeto com independência e liberdade incomparáveis”, confessou.



Ele ressaltou as mudanças que o fator notícia vem exigindo na atualidade:



“Os programas de televisão necessitam da visão jornalística, do conteúdo das notícias. Não há mais espaço para programas gravados. Tudo tem de ser ao vivo, no calor dos acontecimentos, como eu gosto. Veja o momento que estamos vivendo, da pandemia. Todos os noticiários foram esticados, e até alguns novos programas jornalísticos foram criados para atender a demanda por informação”, contou.



No comando do reality A Fazenda, por sete temporadas (2009/2014), o comunicador avaliou a atração.



“Gostei da experiência, enquanto experiência que foi. Mas não gosto de trabalhar preso a textos que não foram escritos por mim. Eu preciso ter autonomia, algo que um reality show não oferece”, relembrou ele.



Polêmico, eu?







Acostumado a falar o que pensa, sem papas na língua, o apresentador não se define polêmico e, sim, autêntico.



“Só trabalho com a verdade. Não gosto de mentiras e procuro ser sincero. O desafio é que alguns não entendem essa postura, preferem dourar a pílula, como se diz. Mas a vida me ensinou que a verdade deve prevalecer sempre. Esse ponto começou a ser discutido recentemente, quando o público se deu conta de que muitos programas de televisão exploram de forma sensacionalista a boa fé e o sentimento de quem os assiste. A internet fez emergir a espontaneidade, a autenticidade, e essa é a grande lição, diria revolução provocada nas comunicações a partir dos canais virtuais”, detalhou ele, que prosseguiu:



“Eu não sou polêmico, falo verdades que precisam ser ditas. Um bom comunicador não foge dos assuntos, é necessário abordar questões e temas sensíveis. Neste sentido, às vezes, acabo me tornando polêmico. Em nome da verdade! É bem possível que minhas opiniões e crônicas provoquem reações. Quando isso acontece, é sinal de que estou no caminho certo”, confessou.



Ao finalizar o bate-papo, Britto Jr. contou o que tem feito na quarentena (mundial), reflexo do novo coronavírus.



“De certa forma, já vivo uma quarentena espontânea desde que comecei a produzir minhas crônicas eletrônicas. Para escrever e transformar esse conteúdo em vídeos, preciso dedicar várias horas do dia à leitura, a busca pela informação. A minha reinvenção profissional me tornou uma imensa antena parabólica, sempre conectado com o mundo”, concluiu.



