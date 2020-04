Bruna Marquezine chama Thiaguinho de pai durante live show

Na tarde de quinta-feira (23), Thiaguinho apresentou sua vibelive com o intuito de entreter o público e ajudar as vítimas do novo coronavírus, por meio de doação de pessoas e empresas no decorrer do encontro virtual.



Muitos fãs do artista, incluindo anônimos e famosos acompanharam a transmissão, incluindo a ex-esposa, Fernanda Souza e, Bruna Marquezine. O que causou estranheza por parte da web foi o apelido que a ex-namorada de Neymar usou para se referir ao amigo, ex-vocalista do Exaltasamba.



“Oi, pai. Cheguei! Ali, ele viu que eu cheguei”, brincou, Bruna.



Atuar com Manu Gavassi







Além da festa de aniversário, Bruna Marquezine já tem mais planos para quando encontrar Manu Gavassi após o BBB20. Com uma amizade formada durante a novela Em Família, da Globo, a dupla não se encontrou mais na atuação, o que despertou a curiosidade de um seguidor da atriz.



Questionada se deseja estar em um projeto com a amiga novamente, Marquezine respondeu: “Tenho vontade de fazer a série dela, Garota Errada, que o Selton Mello vai dirigir”, afirmou, se divertindo.



Garota Errada é um projeto existente de Manu Gavassi voltado para a internet e a artista já deixou claro o desejo de transformá-lo em uma série, inclusive, dirigida por Selton Mello, o que ele já deu um sinal positivo sobre.



O pai de Gavassi, Zé Luiz, até apareceu nas respostas do tweet pedindo para fazer teste para o papel de… Pai da protagonista!



“Eu quero fazer o teste para o papel do pai dela”, brincou.