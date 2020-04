Bruna Marquezine manda recado a Tiago Leifert: ‘Sou sua fã’

Na madrugada desta terça-feira (28), o assunto que dominou as redes sociais, com certeza, foi a final do BBB20, que consagrou Thelma como a campeã desta edição. Porém, quem também recebeu uma chuva de elogios pelo trabalho feito foi Tiago Leifert.



Bruna Marquezine, comentarista assídua do BBB20, rasgou elogios ao apresentador e agradeceu por ele aturá-la no Whatsapp.



“Tiago, eu sou sua fã. Como profissional e como pessoa! Gosto muito de você, ‘Harry’. Torço por você! Conta sempre comigo. Obrigada por me aturar no WhatsApp e ser sempre tão gentil e engraçado!”.



Vale lembrar que Bruna fez o comentário aproveitando um post feito por Fabio Porchat, que elogiou a competência de Tiago por comandar o reality show em meio à pandemia.



“Quero dizer que esse BBB também foi muito o BBB do Tiago Leifert. Segurar quase cem dias de programa, no meio dessa pandemia, não é mesmo pra qualquer um. Incrível. Parabéns, Tiago”, publicou Porchat.







