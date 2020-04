Bruna Marquezine se pronuncia após fake alfinetar Anitta

Bruna Marquezine usou a página oficial que possui, no Twitter, para se pronunciar, após um perfil falso, que se passava pela atriz, alfinetar Anitta, na internet.



Tudo aconteceu, após a famosa cantora ter dito que faria uma live, caso Mari Gonzalez permanecesse no BBB20, reality show de sucesso da Globo.



“Não teremos live, né, Anitta?”, escreveu o perfil fake, na rede social, pouco depois de Mari ter sido eliminada do programa, ainda na noite da última terça-feira (21).



“Não sou eu, não… É gente querendo aparecer. Segunda fala que eu vejo fazendo isso e me causando problema”, declarou a atriz, ao ser questionada sobre o assunto pelos internautas.



Com a imensa repercussão, o fake optou por mudar a foto de perfil e o nome de usuário da conta.







Rebatendo críticas na web



Bruna Marquezine rebate uma seguidora, após ter recebido comentários negativos, nas redes sociais, pouco depois de Mari Gonzalez ter sido eliminada do BBB20, reality show de sucesso da Rede Globo.



Principalmente por meio da página oficial que possui, no Instagram, a famosa atriz tem demonstrado a torcida para que a amiga Manu Gavassi se torne a grande vencedora do programa.



“Sua nojenta egoísta, estragando o sonho de quem realmente fazia por merecer o prêmio… Por isso que nem o Neymar te aturou”, chegou a escrever a internauta.



“Foi por isso mesmo. Acertou”, respondeu a artista, em tom de ironia, também por meio dos comentários de uma das postagens que fez.



Aparentemente por conta da repercussão de tal assunto, a seguidora optou por apagar tal mensagem que havia escrito para Bruna.



Mari Gonzalez foi eliminada, com 54,16% dos votos, após ter disputado a preferência do público com Manu e Babu Santana.



Pedido para a agora ex-sister



A eliminação da última terça-feira (21) pegou fogo no Big Brother Brasil 20. A disputa do Paredão de Mari Gonzalez, Manu Gavassi e Babu Santana ficou bastante acirrada até os minutos finais da votação, declarando a musa fitness como a escolhida para deixar a casa mais vigiada do Brasil.



A melhor amiga de Manu, Bruna Marquezine, aproveitou a ocasião para deixar um recado para Mari, pedindo para que ela não a odiasse por ter votado nela e por ter feito campanha contra.



Isso só aconteceu porque a atriz queria muito que a cantora ficasse na casa e, como a influencer era a competidora direta dela nessa berlinda, a estrela pediu votos para que ela fosse eliminada.



No Instagram de Mari Gonzalez, Bruna Marquezine deixou sua mensagem, mostrando que gosta muito dela apesar do jogo tê-la obrigado escolher entre uma e outra.



“Deusa grega! Vai brilhar ainda mais! Não me odeia, por favor, e deixa eu continuar te chamando para festas por DM [mensagem direta]! Eu sou a Pugli da Manu”, escreveu ela, fazendo referência à melhor amiga de Mari, Gabriela Pugliesi.



Marquezine e Gonzalez se conheceram em viagem para a Grécia, em uma festa que as duas dançaram e curtiram muito juntas.



