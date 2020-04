Bruno e Barretto lançam último single do DVD Live in Curitiba

Bruno e Barretto estão seguindo com os projetos da carreira, principalmente no que se referia ao DVD Live in Curitiba, disponibilizando nesta sexta-feira (24) o último single do projeto.



A música, denominada de Nível de Largado, foi disponibilizada desde às 0h nas plataformas digitais, tendo inclusive ganhado um clipe às 11h no canal oficial da dupla no Youtube.



Bruno e Barretto apostam no funk em Bumbum Perigoso



Nível de Largado, escrita por Léo Tragino, Wesley Pereira, Alécio Neto e Henrique Tranquero, se destaca em meio aos lançamentos de Live in Curitiba por conter uma dose extra de sofrência, fechando com chave de ouro o repertório do DVD mais eclético de Bruno e Barreto.



A produção musical do DVD Live in Curitiba tem a assinatura de Eduardo Godoy em seu primeiro projeto com a dupla, enquanto a direção de vídeo ficou a cargo de Jacques Junior, que esteve à frente também do DVD de Londrina, A Força do Interior – Ao Vivo, o primeiro de Bruno e Barretto e que neste ano completa cinco anos da gravação.



Bruno, da dupla com Barretto, fica noivo



Confira o clipe de Nível de Largado, do DVD Live in Curitiba de Bruno e Barretto:











1ª parte do DVD Live in Curitiba foi lançada no formato de EP







O DVD Live in Curitiba marca oficialmente os cinco anos de carreira da dupla Bruno e Barreto, intercalando as faixas na forma de singles desde dezembro de 2019.



Em fevereiro, foi liberada a primeira parte de três do DVD, denominada EP 1, que é composta por cinco canções, inclusive uma faixa bônus inusitada.



Bruno e Barretto liberam os vídeos do novo DVD



Por conta de todo o sucesso de Tudo OK, hit de Thiaguinho MT em parceria com Mila e JS Mão de Ouro, os sertanejos decidiram criar uma versão sertaneja da música: Hoje Ela Paga, com composição de Rodolfo Alessi, Rodrigo Costa, Mateus Felix e Leo Souza.



“Bota ‘tá ok, fivela ok, camionete ok, chapéu já coloquei, paredão ok, camisa xadrez. ‘Vamo’ pro bailão pegar as ‘amiga’ da ex”, fala uma das estrofes da canção que ainda tem a participação de DJ Kevin.



Bruno e Barretto fazem releitura de música do Calypso



Por conta de ter sido feita há pouco tempo, o clipe oficial de Hoje Ela Paga (que você pode conferir mais abaixo) não conta com registros na casa de shows Live Curitiba, diferente do resto das faixas.



Ainda no EP 01, estão presentes as faixas Coração Masoquista, Tira o Copo da Mão Dela, Galanteadore a regravação de Bruto Memo, todas com produção musical de Eduardo Godoy e com os clipes liberados nas próximas semanas.







Bruno e Barreto lançam DVD Buteco Raiz



Bruno e Barreto farão turnê pela Europa de forma inovadora



Bruno e Barreto anunciam chegada de terceiro DVD: ‘Raizes’