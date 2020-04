BTS reúne 50 milhões de espectadores em festival online

O BTS é um grupo sul-coreano de K-pop, sendo um dos mais famosos do mundo, e um festival online comprovou isso mais uma vez.



O evento BangBangCon, transmitido no Yotube no último final de semana, chegou a reunir mais de 50 milhões de espectadores.



O festival teve uma duração de 23 horas e 12 minutos, sendo este tempo dividido entre sábado (18) e domingo (19), com exibição de seis shows e grandes eventos do BTS gravados entre 2014 e 2018, todos já lançados em DVD.



O pico de expectadores foi de 2,24 milhões de acesos simultâneos, além de 500 mil pessoas terem se conectado pela plataforma Weverse.



De acordo com números divulgados pela empresa BigHit, a live foi acessada por pessoas de 162 países diferentes, além das hashtags #방방곡곡방방콘e #BangBangCon terem sido usadas 6,46 milhões de vezes nas redes sociais.



Vale lembrar que o BTS precisou cancelar os shows da turnê que fariam por causa da pandemia do novo coronavírus.



Tem mais BTS na área! Os meninos do grupo sul-coreano chegaram com muita classe e arte com o clipe da faixa Black Swan no último dia (4). Em janeiro, a música já havia ganhado um “art film” e faz parte do mais recente álbum, Map Of The Soul: 7.



Muito estético, o “MV” (music video, como chamam os videoclipes) foi gravado em um grande teatro, que lembra, aliás, o filme Cisne Negro. Jimin foi grande destaque da vez, entregando uma apresentação de dança muito bonita. Em determinado momento, até asas ele ganha. Poderoso!



