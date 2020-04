BTS vai lançar série documental sobre shows ao redor do mundo

Após a reunião de mais de 50 milhões de fãs durante o festival on-line BANG BANG CON, além das V LIVE, o BTS continua a dar tudo que podem para animar seus fãs, ou melhor, a legião de Armys, durante o período de quarentena em razão do novo coronavírus.



O grupo sul-coreano de pop/pop-rock revelou na última terça-feira (28) o trailer da nova série documental, BREAK THE SILENCE: DOCU-SERIES.







“A mais recente DOCU-SERIES trará um olhar atento aos momentos bonitos e inesquecíveis do BTS e do ARMY durante mais uma turnê mundial fenomenal. Assista os membros revelarem abertamente o que mantém seu vínculo duradouro por tanto tempo e o que significam entre si como intérpretes, amigos e irmãos, dentro e fora dos palcos”, diz a sinopse oficial.



Com estreia marcada para o dia 12 de maio, o projeto acompanha Jin, Jimin, Jungkook, V, J-Hope, Suga e RM por uma série de shows das turnês Love Yourself World Tour e Speak Yourself Tour.



Vale lembrar que essa última turnê passou por 23 cidades, incluindo duas noites de shows esgotados no estádio Allianz Park, em São Paulo, nos dias 25 e 26 de maio de 2019. Ao que parece, a terra verde e amarela vai aparecer no documentários!



