Caio Castro joga videogame com Grazi Massafera em seu colo

Com fama de antipático em algumas ocasiões, principalmente quando o assunto é vida pessoal, Caio Castro fica bravo mesmo quando se sente invadido em sua privacidade. Desde o ano passado, o ator de 31 anos, iniciou um romance discreto com Grazi Massafera, de 37.



Flagrados juntos em diversas ocasiões, os dois nunca assumiram estar namorando, e se irritavam com qualquer menção pela mídia especializada em celebridades. O fato é que, pouco a pouco, o casal está se soltando e começando a dar indício que a relação é séria.



Nesta quinta-feira (23), o galã que está no ar em reprises especiais de Novo Mundo e Fina Estampa, publicou em sua conta oficial do Instagram uma imagem jogando videogame, com a amada em seu colo fazendo biquinho.



“Pra cima de mim, Grazi Massafera?”, disse ele.



Em seguida, a atriz respondeu:



“Um olho no peixe e outro no gato. Te peguei”, brincou a mãe de Sofia.







BBB20







Caio Castro decidiu usar o próprio perfil oficial que possui, no Instagram, na hora de demonstrar a torcida por Babu Santana no BBB20.



“Conheço todos que ali estão, acreditem, Babu tem que ganhar”, chegou a escrever o famoso ator, ao compartilhar uma foto com o colega de profissão, na rede social.



Por meio dos comentários da postagem, Gizelly Bicalho, uma das ex-participantes do programa da Globo, comentou sobre o assunto.



Grazi Massafera e Caio Castro veem o pôr do sol juntinhos



“Gente, Caio me conhece de onde? (risos)”, escreveu a advogada, que, aliás, recebeu uma resposta do próprio artista.



“Você eu conheço do Paredão, que foi eliminada com 54,79% dos votos”, afirmou Caio, só fazendo com que tal publicação desse ainda mais o que falar.



Caio Castro volta para São Paulo após quarentena com Grazi



Grazi se irrita com flagra na varanda, ao lado de Caio Castro



Caio Castro mostra detalhes de viagem com Grazi Massafera