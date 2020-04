Caixa anuncia que vai ampliar para 90 dias a suspensão de pagamento de dívidas

Devido à pandemia que está acontecendo, diversos bancos entre outras instituições estão tomando medidas para ajudar seus clientes durante esse momento difícil. A Caixa Econômica Federal anunciou, inicialmente, a possibilidade de pausar, em até 60 dias, os pagamentos de prestações de contratos de empréstimo, incluindo habitacionais, que podem ter sido firmados por pessoas físicas e jurídicas.

No entanto, a instituição afirmou que vai ampliar o período para suspensão do pagamento de dívidas parceladas para 90 dias. A medida oferecida vai ser válida para pessoas físicas e empresas. A prorrogação vai ser garantida para quem está adimplente com o banco.

A Caixa também revelou que diminuiu juros nas linhas de crédito pessoal. Neste caso, o consignado será de 0,99% ao mês. O penhor será a partir de 1,99%, e o CDC ficará em 2,17%.

Para as micro e pequenas empresas, vai haver uma redução de juros será de até 45% nas linhas de capital de giro. Quanto às respectivas taxas, estas serão de 0,57% ao mês.

“Medidas importantes estão sendo anunciadas essa semana a clientes e funcionários. Faremos redução de juros, postergaremos mensalidades e prestações imobiliárias”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O presidente da Caixa também disse que a prorrogação nas prestações imobiliárias vai estar disponível via aplicativo. Segundo Pedro, o valor das parcelas não será cobrado agora, mas elas deverão ser pagas juntas e integralmente após o término do prazo estendido.

Além disso, os valores serão incorporados proporcionalmente no saldo remanescente do cliente.

“Temos a maior base de capital de todos os bancos, um volume de caixa muito forte. Vamos injetar dinheiro na economia de forma direta e indireta. Vamos dar capital de giro para intermediários que fale com as empresas pequenas e fazer de maneira muito mais eficiente. Vamos fazer isso via operações de FIDC [Fundos de Direitos Creditórios]”, disse Guimarães.

Saiba como solicitar a pausa de pagamentos sem sair de casa

Com o objetivo de evitar aglomerações nas agências e ao mesmo tempo continuar atendendo os clientes e beneficiários, a Caixa oferece a possibilidade de pausar prestações de contratos de habitação de maneira digital.