Caixa paga auxílio emergencial de R$ 1.200 para 3 milhões de mães

Cerca de 3 milhões de mães que não possuem marido ou companheiro e são as responsáveis pelo sustento da família, já receberam pela Caixa o auxílio emergencial no valor de R$1.200,00. O número considera pedidos apresentados até a última terça-feira (14) e poderá ser atualizado.

Segundo a Caixa, mesmo com o calendário oficial prevendo os pagamentos do benefício na última terça-feira (14), os depósitos começaram a cair ainda na segunda (13) à noite.

O auxílio emergencial é destinado a trabalhadores informais e microempreendedores que ficaram sem renda devido ao distanciamento social em virtude da pandemia do novo coronavírus. O benefício é pago em três parcelas de R$ 600 por pessoa, porém, o valor é dobrado para mulheres chefes de família, sendo então beneficiada com R$ 1.200.

Para ser beneficiado com auxílio, é necessário estar registrado no CadÚnico (Cadastro Único) ou fazer a inscrição pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br, assim como preencher critérios de renda, idade e composição familiar.

Veja abaixo as datas definidas para os próximos pagamentos.

Inscritos no CadÚnico e nascidos em janeiro: terça-feira (14 de abril) ;

; Inscritos no CadÚnico e nascidos em fevereiro, março e abril: quarta-feira (15 de abril) ;

; Inscritos no CadÚnico e nascidos em maio, junho, julho e agosto: quinta-feira (16 de abril) ;

; Inscritos no CadÚnico e nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro: sexta-feira (17 de abril).

Os saques do valor em dinheiro vão começar no dia 27 de abril e vão seguir até 05 de maio para a primeira parcela do auxílio de quem está recebendo pela poupança digital gratuita da Caixa. Essa conta está sendo aberta de forma automática para aqueles que não forneceram dados bancários.

A liberação do saque vai ser feita de forma escalonada, conforme data de aniversário do beneficiário. A Caixa tem o objetivo de evitar aglomerações. Veja o cronograma:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro, com poupança digital gratuita da Caixa

nascidos em janeiro e fevereiro, com poupança digital gratuita da Caixa 28 de abril – nascidos em março e abril, com poupança digital gratuita da Caixa

nascidos em março e abril, com poupança digital gratuita da Caixa 29 de abril – nascidos em maio e junho, com poupança digital gratuita da Caixa

nascidos em maio e junho, com poupança digital gratuita da Caixa 30 de abril – nascidos julho e agosto

nascidos julho e agosto 04 de maio – nascidos em setembro e outubro

nascidos em setembro e outubro 05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Segundo informações da Caixa, o auxílio já foi liberado para mais de 2,5 milhões de brasileiros, o que totalizou o valor de R$1,5 bilhão. Agora, será a vez dos demais receberem a primeira das três parcelas de R$ 600 (ou R$ 1,2 mil para mães chefes de família).

Segundo o banco, alguns dos beneficiários que se inscreveram através do site e aplicativo “Caixa Auxílio Emergencial” também devem começar a receber a partir da próxima quinta-feira, 16 de abril. Sendo assim, os solicitantes devem ficar atentos ao acompanhamento de solicitação.

Primeira parcela

Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, já receberam na última quinta-feira (09 de abril).

De 14 a 17 de abril : vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No dia 14 , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No dia 15 , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No dia 16 , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia 17 , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

: vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Reservados para beneficiários do Bolsa Família , conforme cronograma já previsto no programa, vão receber nos últimos 10 dias úteis de abril:

, conforme cronograma já previsto no programa, vão receber nos últimos 10 dias úteis de abril: Em até 5 dias úteis após inscrição no aplicativo ou pelo site, o dinheiro vai ser pago para os para trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único nem no Bolsa Família.

Segunda parcela – Abril e Maio