Caixa vai divulgar ainda hoje se 9 milhões têm direito ao auxílio de R$600

Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, afirmou nesta quinta-feira (16) que, até ás 18 horas de hoje, 9 milhões de pessoas que realizaram seu cadastro na última semana para recebimento do auxílio emergencial irão saber se receberão, o benefício.

De acordo com Guimarães, 3,5 milhões de pessoas deste total de 9 milhões receberão o depósito de R$ 600 ainda nesta quinta; 1,5 milhão, até o próximo sábado; e 4,2 milhões de pessoas, que não tinham conta em banco, terão o depósito até a segunda-feira da próxima semana (dia 20).

O pagamento do auxílio emergencial para os brasileiros de baixa renda será feito por meio de dois aplicativos, segundo o presidente da caixa. Por meio do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial será feito o cadastro, e pelo segundo aplicativo que é o Caixa Tem será utilizado para o pagamento do benefício.

Pedro Guimarães e Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, informaram na entrevista coletiva, que a partir de segunda-feira, uma nova versão do aplicativo para cadastramento estará disponível. Ela permitirá que pessoas com problemas no CPF em função de pendências eleitorais possam fazer o cadastramento normalmente.

“Como algumas regras mudaram, haverá uma nova versão”, disse Guimarães. “Antes a pessoa não poderia ter o CPF (cadastrado) caso tivesse problema com eleição. Agora, isso mudou”, concluiu.

Guimarães informou que cerca de 12 milhões de CPFs já foram liberados para cadastramento por conta deste ponto. No entanto, Os CPFs ainda precisarão ser validados pela Dataprev, seguindo todo o procedimento estabelecido. “Como já fizemos 36,7 milhões (de cadastros), realizar mais 5, 10 ou 12 milhões já entrou na esteira”, disse Guimarães.

Cadastrados no site ou app

O auxílio emergencial no valor de R$600, que seria pago nesta quinta-feira (16) a quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa ou pelo site, conforme o calendário inicialmente divulgado, vai ficar para sexta-feira (17).

Segundo informações da Caixa, informações sobre as pessoas inscritas que estão aptas a receber já foram enviadas pela Dataprev ao banco. A partir de agora, vão ser necessárias 48 horas para o início do processamento dos pagamentos. Apesar do atraso, a Caixa argumenta que os pagamentos estão obedecendo os trâmites burocráticos necessários.

Para quem deseja receber através da poupança digital da Caixa, os saques em dinheiro vão começar a ser liberados a partir do dia 27 de abril. Antes disso, no entanto, os recursos poderão ser movimentados digitalmente (veja o calendário ao final desta reportagem).

Saques da poupança digital

Os saques do valor em dinheiro vão começar no dia 27 de abril e vão seguir até 05 de maio para a primeira parcela do auxílio de quem está recebendo pela poupança digital gratuita da Caixa. Essa conta está sendo aberta de forma automática para aqueles que não forneceram dados bancários.

A liberação do saque vai ser feita de forma escalonada, conforme data de aniversário do beneficiário. A Caixa tem o objetivo de evitar aglomerações. Veja o cronograma:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro, com poupança digital gratuita da Caixa

28 de abril – nascidos em março e abril, com poupança digital gratuita da Caixa

29 de abril – nascidos em maio e junho, com poupança digital gratuita da Caixa

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Calendário geral

O auxílio emergencial vai ser pago para os trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS e MEIs. Saiba como deve ser o calendário de pagamento para todos os trabalhadores que têm direito ao auxílio:

Primeira parcela – paga em abril

Será paga da seguinte forma:

Os cidadãos que estão no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal, já receberam na última quinta-feira (09 de abril).

De 14 a 17 de abril : vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No dia 14 , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No dia 15 , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No dia 16 , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia 17 , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

: vai ser pago quem está no Cadastro Único, que não recebem Bolsa Família e também não tem conta na Caixa ou no BB. No , o dinheiro sai para nascidos em janeiro. No , será pago para nascidos em fevereiro, março e abril. No , sai para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto. No dia , o valor será pago para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Últimos 10 dias úteis de abril: Reservados para beneficiários do Bolsa Família, conforme cronograma já previsto no programa;

Em até 5 dias úteis após inscrição no aplicativo ou pelo site, o dinheiro estará disponível para trabalhadores informais que não estão no Cadastro Único nem no Bolsa Família.

Segunda parcela – Abril e Maio