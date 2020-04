Cameron Diaz fala da vida com a nova maternidade

Cameron Diaz falou pela primeira vez da nova maternidade, agora que é mãe da pequena Raddix, sua filha com Benji Madden, que nasceu em dezembro passado, via sub-rogação gestacional.

Durante o Instagram Live que participou com sua maquiadora Gucci Westman, Diaz comentou sobre como é grata por seu marido ser uma ‘pessoa noturna’ agora que eles tem um bebê em casa.

“Benji gosta de dormir tarde, e eu gosto de dormir cedo… isso funciona tão bem para nós como pais. Eu posso ir dormir algumas horas mais cedo e ele faz isso mais tarde, alimenta a bebê… Eu posso acordar cedo e estar com ela de manhã e [Benji] pode dormir”, explica sobre sua rotina.

Cameron admitiu que ela e os diferentes hábitos de sono do roqueiro do Good Charlotte a fizeram perceber que um precisa do outro.

“Todos nós precisamos de alguém… alguém que não faz o que fazemos”, explica. “É a coisa tribal, é por isso que precisamos de tribos”, justifica.

Embora ela e sua família estejam atualmente em casa devido à pandemia do coronavírus, Cameron ainda está em movimento o dia todo.

“Eu literalmente levanto e não paro de me mexer até deitar minha cabeça no travesseiro. Estou tão acostumado a ir, ir, ir. Meu motor dá partida e não fico ociosa o dia todo.”, explica, acrescentando que a única coisa que a relaxa é quando está na cozinha.

“É a minha coisa favorita no mundo… cozinhar. Esse é o meu lugar feliz. Cozinhar é tudo … Estou comendo macarrão demais. Estou comendo todas as noites. É reconfortante e é fácil e você pode usar tantas coisas.”, afirma.

Cameron também confessou que a atual crise global de saúde a levou a questionar seu futuro: “Nenhum de nós sabe o que vai acontecer, quando isso vai acabar [ou] qual é o novo começo. Pensei em um milhão de coisas: ‘Vamos nos mudar? Onde criaremos nossa filha?’ Todas essas coisas em que você pensa.”, comentou.







Família abençoada



Benji Madden e Cameron Diaz não poderiam estar mais felizes e radiantes com a chegada da filha Raddix. E agora em uma entrevista sincera à revista People, o músico de 40 anos confessou que ‘sente que tem muita sorte’ por sua família.

O roqueiro e a atriz, de 47 anos, anunciaram em dezembro que haviam dado as boas-vindas à seu primeiro filho, uma menina chamada Raddix Chloe Wildflower.

Ele escreveu: “Minha esposa e filha me enchem de tanta gratidão. Todos os dias, sinto-me tão afortunado. Só queria dizer isso em voz alta!!! Muito amor e muitas felicidades”.

Cameron e Benji compartilharam as notícias do bebê em uma declaração conjunta, na qual disseram que estavam ‘muito felizes, abençoados e agradecidos’ por terem aumentado a família.