Cameron Diaz tem dúvidas se voltará a atuar

Cameron Diaz confessou em uma nova entrevista que não sabe se algum dia voltará ao cinema, mas a atriz de 47 anos afirma que ainda não vai dizer que ‘nunca’ voltará a atuar.

A atriz foi vista pela última vez no cinema em 2014, no remake de Annie, onde interpretou Miss Hannigan. Desde então ela se afastou dos holofotes e teve uma filha, Raddix, com seu marido Benji Madden no final do ano passado.

Em conversa com sua maquiadora Gucci Westman sobre seu futuro, a estrela de As Panteras insistiu que não desistiu totalmente de um retorno a Hollywood.

“Obviamente todos querem que você volte a atuar”, Westman disse, e Cameron respondeu: “Olha, não vou dizer que ‘nunca mais’ voltaria. Não sou uma pessoa que diz ‘nunca mais’ sobre qualquer coisa”, justificou.

Westman acrescentou: “É tão calmo e inspirador te assistir”.

Os comentários de Cameron Diaz surgiram após ela contar à revista InStyle que ela ainda não ia se aposentar do mundo onde cresceu: “Eu comecei a experimentar a fama quando tinha uns 22 anos, há 25 anos – isso é muito tempo… Eu vejo como se tivesse dado mais da metade da minha vida ao público. Eu acho que está tudo bem tirar um tempo para mim, para reorganizar e escolher como quero voltar ao mundo, se eu decidir voltar. E não sinto falta de atuar”, explicou.







Nova maternidade

Cameron Diaz falou pela primeira vez da nova maternidade, agora que é mãe da pequena Raddix, sua filha com Benji Madden, que nasceu em dezembro passado, via sub-rogação gestacional.

Durante o Instagram Live que participou com sua maquiadora Gucci Westman, Diaz comentou sobre como é grata por seu marido ser uma ‘pessoa noturna’ agora que eles tem um bebê em casa.

“Benji gosta de dormir tarde, e eu gosto de dormir cedo… isso funciona tão bem para nós como pais. Eu posso ir dormir algumas horas mais cedo e ele faz isso mais tarde, alimenta a bebê… Eu posso acordar cedo e estar com ela de manhã e [Benji] pode dormir”, explica sobre sua rotina.

Cameron admitiu que ela e os diferentes hábitos de sono do roqueiro do Good Charlotte a fizeram perceber que um precisa do outro.

“Todos nós precisamos de alguém… alguém que não faz o que fazemos”, explica. “É a coisa tribal, é por isso que precisamos de tribos”, justifica.



