Camila Cabello apela pra mãe na hora de cortar o cabelo

Muitos famosos estão cortando seus cabelos em casa durante a quarentena do coronavírus, e esta semana Camila Cabello mostrou o drama que quase passou com sua mãe cortando seu cabelo. A atividade quase acabou em desastre.

Na segunda-feira (20) a artista compartilhou pelos stories do Instagram um vídeo dela depois de sair do chuveiro, usando apenas uma toalha enquanto sua mãe Sinuhé Estrabao Cabello penteava seu cabelo molhado.

Camila comentou: “Tudo bem pessoal, então é isso que acontece… A franja está muito longa. Não posso sair. Vou ter que confiar nessa mulher”, disse ela na introdução.

“Essa é a minha franja, porque eu não posso confiar em mim mesma”, continuou a namorada de Shawn Mendes, enquanto girava a câmera por um tempo para mostrar a mãe. Ela acrescentou que na sétima série ela mesma cortava sua franja, mas agora decidiu confiar na mãe.



“Então, eu tenho visto muitas postagens alertando as pessoas a não fazerem isso… Vamos ver como fica. No momento, eu pareço com o Snape”, disse, referindo-se a um personagem fictício de “Harry Potter”.

No meio do corte de cabelo, a ex-integrante do Fifth Harmony ofereceu aos fãs uma olhada no trabalho de Sinuhé, alegando que o cabelo dela ‘não parecia ótimo’. Depois disse brincando: “Ela já fod*u tudo”. Em resposta, Sinuhé exclamou ao fundo: “Você não me contou!”.



Recusando-se a deixar sua mãe se safar facilmente, Camila continuou com seu comentário atrevido: “Minha franja não é assim… curta, longa, longa, curta, longa … e ela apenas alinhou horizontalmente essa merd*… Então, vamos ver como eu estou. Se eu pareço o maldito Snape…”

Apesar de sua dúvida inicial, Camila admitiu que o corte final realmente acabou não parecendo tão ruim . Além disso, ela prometeu: “Hum, eu vou mostrar para vocês quando secar”. Ainda assim, ela deu aos fãs um aviso para não fazer ‘isso em casa’, pois ela disse que sua mãe também lhe deu um pedicure de manhã e fez seu pé sangrar. Admitindo sua culpa, Sinuhé disse rindo: “Sim, sou eu”.



Espanhol na quarentena







Em dias passados Camila Cabello revelou aos fãs o que tem feito durante o isolamento social para passar o tempo, em meio à quarentena pelo coronavírus.

A cantora e atriz confessou que ela e o namorado Shawn Mendes tem aprendido novas habilidades, e ela atualmente está ensinando o cantor a falar espanhol durante o isolamento deles.



O casal passou um tempo juntos em Miami, na Flórida, em meio a pandemia da COVID-19, e Camilla revelou que eles estão se ensinando novas habilidades um ao outro para passar o tempo.







Enquanto Camila está ensinando seu namorado a se comunicar em espanhol, o cantor de In My Blood deu algumas aulas de guitarra a Camila.



