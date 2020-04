Camilla Camargo: ‘Ser filha de artista tem seus prós e contras’

Se existe amor maior que o de mãe, Camilla Camargo desconhece. A atriz que deu à luz ao pequeno Joaquim, há dez meses, fruto de seu casamento com o diretor de TV, Leonardo Lessa, vive as maravilhas – e os dilemas – da maternidade.



“A maternidade é uma benção, mas exige paciência, entrega, é um novo aprendizado a cada momento. O desafio de saber como lidar com o desconhecido, o novo, ainda mais mãe de primeira viagem. Mas encaro tudo com bom humor, e sabendo que as dificuldades me ensinam como mãe, são fases que fortalecem meu vínculo com meu filho. Amo ser mãe! Conheci o amor mais surreal e intenso da vida”, disse ela, em entrevista exclusiva para OFuxico.



O bebê é pura lindeza e está dando seus primeiros passos, engatinhando, inclusive, semana passada tentou escalar a escada de casa, deixando a mamãe coruja encantada e bastante atenta também.



No período de isolamento social que o Brasil vive, por conta do surto da Covid-19, ela deu dicas de brincadeiras que vem desenvolvendo com o pequeno na quarentena.



“Joaquim está super ativo, ficando em pé e apoiando nas coisas. Estou aproveitando para brincar com ele de encaixar as coisas, jogar bola, ler, tentando estimulá-lo de formas diferentes”, contou ela, que revelou se pensa engravidar novamente:

“Mais um [bebê] sim, em breve, mas não sei exatamente quando”, explicou.







Filha de famoso, sim. E daí?







Camilla Camargo é a filha do meio de Zezé Di Camargo com Zilu Godói, com quem o cantor foi casado por 30 anos. Ao lado do irmão, Luciano, ele forma uma dupla de sucesso há mais de 30 anos. Nascida e criada no meio artístico, tendo a arte em seu DNA, dificilmente a jovem se enveredaria por outro caminho, embora, nunca sofresse pressão familiar.



Será que a irmã da cantora Wanessa Camargo, ficou com receio do público estigmatizá-la por ser filha de famoso, ao optar seguir pelas artes cênicas?



“Ser filha de artista tem seus prós e contras. Claro que por praticamente ter nascido nesse meio, aprendi desde cedo a lidar com coisas que normalmente demoraria mais para aprender, mas por outro lado, existe de alguns uma cobrança maior, mas mesmo assim, sempre aproveitei essa ‘cobrança’ a mais como estímulo, me dedicando ao que amo fazer”, pontuou.







A atriz, de 34 anos, não precisou provar nada a ninguém, o talento falou por si. Carrega no currículo mais de vinte peças de teatro, entre elas, musical Zorro e Caros Ouvintes, duas novelas, Em Família e Carinho de Anjo, filmes Travessia e Intervenção, aliás, projeto que tem previsão de estreia dia 3 de setembro.

“Faço uma participação vivendo a repórter Luiza Bastos”, completou ela, que já faz planos para quando tudo se normalizar:



“Espero que em breve retome os textos que estava lendo para o teatro, e tenho um projeto para o audiovisual em andamento”, finalizou.















Veja o recadinho fofo da atriz para os leitores de OFuxico: