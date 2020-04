Camilla Camargo surpreende filho andando: ‘Acabou o sossego’

Camilla Camargo é uma mãe atenta a todos os detalhes do pequeno Joaquim. O bebê não para quieto, ainda mais agora que aprendeu a engatinhar. A atriz gravou o garotinho tentando escalar a escada da casa, o que a encantou e a preocupou, na mesma intensidade.



“Mano do céu, vai fazer nove meses amanhã e já ta tentando subir a escada. Socorro. Como é que pode. Vai ter que por grade na parte de baixo. Olha isso. Acabou o sossego”, brincou ela.



O príncipe que é filho do casamento da artista com o diretor Leonardo Lessa, completa na quinta (23), mais um mêsversário.



Parabéns para esse gatinho!







Fofurice







Camilla Camargo celebrou muito contente, mais um mêsversário do filho, Joaquim. Recentemente, o garotinho apareceu sentado, olhando para a câmera com um leve sorrisinho.



Na legenda, a irmã de Wanessa Camargo se derreteu toda pelo herdeiro e único filho até o momento.



“Seis meses! Uau, tá passando rápido piriquitinho… Hoje você começou a comer frutinha, acorda menos a noite, mas vira pra tudo quanto é lado e me deixa com medo de você cair de tudo”, brincou a atriz, complementando: “Começou a se arrastar, já tem 2 dentinhos… Enfim… Tanta coisa, mudança acontecendo e meu amor por você parece que não para de crescer, como se isso fosse possível. Minha vida, meu mundinho, meu sentido de ser”, declarou ela.



“Só posso agradecer a Deus por você ter me escolhido, por ele te fazer tão saudável. Que você cresça sendo grato a Deus e sabendo o milagre e a benção que é a sua vida. Te amo mais que tudo”, finalizou.



Nos comentários, Maisa Silva não se aguentou com tanto carisma do pequeno. “Ah, não. Gostoso demais”, declarou acompanhada por dois emojis de carinhas apaixonadas.



