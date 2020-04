Camilla Parker-Bowles pode herdar importante título na realeza

Segundo o especialista em realeza britânica, Richard Fitzwilliams, Camilla Parker-Bowles poderia assumir um importante papel quando o marido, o Príncipe Charles, herde o trono após a morte da Rainha Elizabeth II.

De acordo com Fitzwilliams, Charles poderia conceder à esposa o título de rainha consorte, em vez de princesa.

Recordando que quando Camilla e Charles se casaram há 15 anos atrás, ela decidiu não receber o título de Princesa de Gales para respeitar a memória da Princesa Diana.

O especialista no tema indicou que ’embora na linha de sucessão oficial, sendo duquesa da Cornualha, ela teria que se tornar princesa consorte’ quando o príncipe Charles se apodere do trono, porém a escolha seria dele.

Camilla, sem dúvida, consolidou um lugar na Família Real nos últimos anos. A rainha Elizabeth até lhe concedeu uma posição mais alta no Conselho Privado em junho de 2016.

A promoção que a monarca deu a ela na época foi vista por muitos como um ‘possível sinal de que seu herdeiro do trono quer torná-la rainha’.



Príncipe Charles faz inauguração por vídeo conferência



Príncipe Charles pagará segurança de Harry e Meghan nos Estados Unidos



Príncipe Charles sobre coronavírus: ‘Experiência angustiante’







Experiência com o coronavírus



Príncipe Charles comentou sobre a experiência de contrair coronavírus, em um vídeo publicado no Instagram oficial da Clarence House no começo do mês.

O monarca de 71 anos definiu a experiência como ‘estranha, frustrante e angustiante’.

Charles também comentou sobre o isolamento social.

“Tendo recentemente passado pelo processo de contração desse coronavírus, felizmente com sintomas relativamente leves, agora me encontro do outro lado da doença, mas ainda em estado de distância social e isolamento geral. Como todos aprendemos, essa é uma experiência estranha, frustrante e muitas vezes angustiante quando a presença de familiares e amigos não é mais possível e as estruturas normais da vida são removidas de repente. Em um momento tão sem precedentes e ansioso em todas as nossas vidas, minha esposa e eu estamos pensando particularmente em todos aqueles que perderam seus entes queridos em circunstâncias tão difíceis e anormais, e naqueles que tiveram que suportar doenças, isolamento e solidão”, disse.

Para concluir, Príncipe Charles diz que se mantém otimista com o momento: “Nenhum de nós pode dizer quando isso vai acabar, mas vai acabar. Até que isso aconteça, vamos todos tentar viver com esperança e com fé em nós mesmos e no outro. Esperamos melhores tempos”, finalizou.