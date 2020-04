Cantor Léo Magalhães se casa durante a quarentena

E no meio dessa quarentena o amor falou mais alto! Léo Magalhães e a digital influencer Josi Neves trocaram alianças na casa do cantor em Belo Horizonte/MG. A cerimônia aconteceu no dia 18 de abril.



Juntos há cinco meses o casal havia feito uma viagem romântica pela Europa, quando percebeu que viverem separados seria muito difícil. Desde então, a ideia de casamento estava cada vez mais presente e, decidiram não esperar o final do isolamento.



Prestes a fazer 40 anos, Léo Magalhães publicou o vídeo do momento da celebração, ao som de Can’t Take My Eyes Off You, clássico de Frankie Valli.



Sempre muito reservado em seus relacionamentos anteriores, o cantor não esconde a paixão pela, agora, esposa. “Nossa afinidade é tanta, parece que nos conhecemos há décadas, finalmente descobri o amor”, diz o marido apaixonado.







Josi também publicou um texto falando sobre esse momento. “O amável homem escolhido por Deus para estar ao meu lado por toda eternidade. E é por ser uma união arquitetada por Deus que tenho a certeza que é a melhor decisão das nossas vidas, pois Ele não uni pessoas e sim propósitos. Debaixo da unção do nosso Senhor Jesus, agora somos família”, escreveu.



Léo disse ainda que toda a celebração foi restrita a família por conta do momento que estão vivendo, mas há planos para uma cerimônia religiosa e uma festa com todos os amigos do casal, quando tudo isso acabar.



“Vai ter festa, sim! Porque nós merecemos comemorar a o nosso amor”.