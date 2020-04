Cantora Liah Soares lança o clipe Baião a Dois

Nesta quarta-feira (29), a cantora lançou Liah Soares lançou o clipe Baião a Dois. A canção é o segundo single de Infinito, seu quinto álbum autoral, com lançamento previsto para o segundo semestre.



Por conta do novo coronavírus, a mãe de primeira viagem, grávida de cinco meses, mudou o plano de lançamento e realizou o próprio clipe em casa, com o companheiro, o ator Carlo Porto.



Em fevereiro, a artista anunciou o novo trabalho com o lançamento da música A Proposta, dueto com Zeca Baleiro que vem fazendo sucesso nas rádios pelo Brasil e também ganhou um clipe, que já passou de 150 mil visualizações no YouTube.



Em Baião a Dois, parceria com Iana Marinho, Liah fala de amor e de esperança. E é nesse clima que também foi gravado o projeto, com cenas registradas pelo celular por Liah e seu companheiro, o ator Carlo Porto, enquanto esperam o nascimento da primeira filha, em isolamento social por conta da Covid-19.



“Inicialmente, eu pensava em orquestrações para cada canção. Zeca percebeu outro caminho para o trabalho, fomos para o estúdio e eu gostei muito do que começamos a produzir juntos”, disse ela.



O álbum tem produção artística assinada por Zeca Baleiro.



“A Liah é danada, ela mesma tinha tocado e gravado as bases num estúdio na casa dela – violões, guitarras, percussões, baixo. Só regravamos alguns instrumentos num estúdio mais profissional e chamamos alguns músicos para pequenas participações. É um disco de canções e a ideia é mostrá-las mais cruas, sem tanta produção”, comentou o artista.



Trajetória



A cantora, compositora e multi-instrumentista Liah Soares contabiliza quatro discos de estúdio; o DVD “Ao vivo no Theatro da Paz”, gravado em Belém/PA; o EP “O Som é o Sol”; sete músicas em novelas da TV Globo e diversas participações especiais em projetos paralelos.



Nascida em Tucuruí, interior do Pará, Liah Soares já teve composições gravadas por artistas consagrados como Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Ivan Lins, Maria Gadú, Sandy & Junior, Wanessa Camargo, entre outros. Liah também é conhecida pela sua técnica de “loop” no uso dos pedais. O que começou com uma “brincadeira” com a técnica a levou a participar de festivais dentro e fora do Brasil e a criar o show Voz e Violoops. Agora, ela se prepara para o lançamento de seu quinto álbum e uma nova turnê – quando tudo se normalizar.