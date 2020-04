Capes anuncia mais de 850 bolsas de pesquisa para combate ao coronavírus

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), liberou na quarta-feira (15/04) mais de 850 bolsas pelo Programa Estratégico Emergencial de Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias.

O Programa tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa e formação de recursos humanos altamente qualificados, no âmbito dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, voltados ao enfrentamento da COVID-19 e em temas relacionados a endemias e epidemias típicas do País.

Das 850 vagas, 300 são para cursos de exatas, tecnologia e multidisciplinares (destinadas aos cursos com notas 5, 6 e 7, as mais altas na avaliação da Capes) e 550 para projetos sobre reposicionamento e desenvolvimento de fármacos, produtos imunológicos, telemedicina e análise avançada de dados médicos.

A expectativa é que as pesquisas ajudem no desenvolvimento de tecnologias, equipamentos de proteção individual (EPIs) e monitoramento e mapeamento de surtos. Além dos 30 projetos de pesquisas, anunciados no dia 2 de abril, com investimento de R$ 345 mil por ação, a instituição vai permitir mais 57 propostas extras – com ajuda de custeio no valor de R$ 100 mil, cada.

Os temas incluem:

Reposicionamento de fármacos;

Desenvolvimento de vacinas e produtos imunobiológicos;

Desenvolvimento de modelos animais e ensaios in vitro para o estudo do SARS-CoV-2;

Protótipos de fármacos antivirais, estudos e desenvolvimento de testes rápidos para o novo coronavírus;

Detecção da doença em animais e as inter-relações com humanos.

Os pesquisadores deverão desenvolver sistemas inteligentes para auxiliar consultas e tomadas de decisões médicas de forma remota, processamento de imagens e reconhecimento de padrões na interpretação de exames, ferramentas para diagnóstico e técnicas de análise de dados e inteligência artificial, além de outras para monitoramento, controle e prevenção de endemias e epidemias.

O conjunto de ações de apoio a projetos, via editais, e as ações emergenciais, compõem o Programa de Combate a Epidemias, e importam em investimento de R$ 200 milhões e distribuição de 2.600 bolsas de estudo.

Confira no link todos os três editais e os detalhes do “Programa de Combate a Epidemias”.