Capital Inicial fará live rock’n roll em meio a quarentena

Fãs de rock’n roll já podem comemorar, afinal, o Capital Inicial realizará uma live em meio a quarentena da pandemia do novo coronavírus.



A banda, uma das mais famosas e principais do Brasil no gênero, fará sua live rock’n roll neste domingo (03), às 20h, com transmissão no Youtube e demais redes sociais.



Saiba quais celebridades brasileiras contraíram coronavírus



O Capital Inicial relutou muito em realizar uma live aos fãs, afinal, são seis pessoas ao todo que sobem no palco dos shows entre banda e músicos contratados, sendo a formação clássica do grupo há mais de dez anos.



A oportunidade surgiu quando o Capital Inicial foi convidado para ser padrinho de um novo Estúdio, que está nascendo na Vila Leopoldina, em São Paulo, o ECCAAV (Estúdio Contra o COVID-19 A Favor do Audiovisual). A banda foi convidada a inaugurar este espaço, que propõe seguir regras e protocolos sanitários e de segurança pessoal muito rígidos, seguindo orientações da OMS, do estado e do município de São Paulo.



Dinho Ouro Preto sobre coronavírus: ‘Nunca tive algo tão forte’



Algumas das orientações que estão sendo seguidas, por exemplo, um número muito limitado de pessoas presentes no Estúdio ao mesmo tempo, manutenção de distância de segurança de 1,5m entre pessoas, teste para febre em todos os prestadores de serviço, uso de EPI, higienização total, escalonamento de chegada e saída de banda e equipe, entre outras precauções.



O Capital Inicial fez uma visita técnica na última sexta-feira (24), e verificaram pessoalmente a seriedade da estrutura disponível. Além disso, o ECCAAV propõe reverter 20% da renda (pós-inauguração) para dar assistência aos prestadores de serviço e profissionais liberais ligados ao mercado de shows e ao audiovisual durante esse período de pandemia.



Dinho Ouro Preto faz avaliação da Covid-19: ‘Não piorei’



O Capital toca sem parar há mais de 20 anos, emendando uma turnê na outra, portanto reconhecem que tem obrigação moral de ajudar em tudo que puder, ainda mais no ano em que comemoram os 20 Anos do Acústico MTV, cuja turnê comemorativa está prevista para o segundo semestre.



Na live do domingo, que terá entre 2 a 3 horas de duração para atender aos pedidos de seus fãs, a banda fará um show completo com som, luz, cenário e painel de LED – tudo isso num estúdio totalmente equipado e seguro, seguindo as regras municipais e estaduais de proteção, com protocolos de segurança, higienização, e de convívio.



Dinho Ouro Preto contraiu coronavírus: ‘É um saco’



“Amigos, o Capital vai fazer uma Live no domingo. O que tá se organizando é sensacional. Vamos participar de um esforço conjunto de produção que envolve técnicos e músicos – será apresentada uma nova forma de fazer shows nesse período bizarro da nossa história. Tudo vai ser feito de acordo a protocolos e regras sanitárias”, declarou Dinho Ouro Preto.



“Nós estamos muito felizes de termos achado uma solução segura para fazer a nossa Live, e ao mesmo tempo vamos ajudar a dar um ponta pé inicial num espaço que vai ser revolucionário para o segmento, que de tabela vai ajudar muitas famílias do nosso meio. A tempestade perfeita! Bora curtir, vai ser uma Live animal. Até lá”, concluiu ele.



Juliana Paiva curte show de Capital Inicial no Rio de Janeiro



Dinho Ouro Preto lança o novo álbum Roque em Rôu. Confira!



Dinho Ouro Preto lança projeto com canal no Youtube