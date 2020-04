Carga de bebidas sem nota fiscal é apreendida em Palmeira dos Índios

A operação aconteceu na madrugada desta sexta-feira (03) e recolheu mais de R$ 63 mil em ICMS

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL) reteu, na madrugada desta sexta-feira (03), um veículo que transportava uma carga de bebidas sem nota fiscal em Palmeira dos Índios. Foram apreendidas mil e quatrocentas caixas de conhaque Dreher, somando um valor superior a cento e oitenta mil reais.

A operação foi montada de forma remota pela equipe da Central de Operações Estratégicas (COE) e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que localizou e deteu o veículo na entrada do Estado.

O superintendente da Receita Estadual, Francisco Suruagy, destaca que a Fazenda continua ativa na fiscalização, mesmo nos tempos de pandemia do novo Coronavírus. “Nosso papel é garantir que essas pessoas que tentam burlar a lei não tenham sucesso. Com isso, honramos, ainda, os bons contribuintes que, mesmo no meio desta crise, têm se esforçado para contribuir com o avanço de Alagoas”.

Após regularização da carga, com o pagamento da multa e montante de impostos no valor de R$63.382,00, o veículo foi liberado.

Fonte: Agência Alagoas