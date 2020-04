Carro usado em assalto a casa lotérica de Igreja Nova é encontrado

A Polícia Militar de Alagoas acabou de encontrar o veículo usado em um assalto a uma casa lotérica no município de Igreja Nova, assalto esse ocorrido nas primeiras horas desta manhã de quinta-feira, 23 de abril.

De acordo com informações preliminares, a Fiat Toro, na cor branca, foi encontrada no Povoado Tapera da Itiuba, Zona Rural de Porto Real do Colégio. A placa do veículo, QMB-1858 (Aracaju-SE) não bate com a descrição do automóvel, já que essa placa está registrada para um Jeep Renegade LIMITED AT – 2017/2018 – Branca ARACAJU/SE Chassi final: 46160.

A Polícia Militar já acionou o guincho para recolhimento do veículo, porém as diligências estão em andamento para tentar encontrar os bandidos.

Da Redação