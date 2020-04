Cartão Banco do Brasil OuroCard pré-pago garante aprovação para os negativados

Ser negativado não é fácil. Ficar sem as facilidades de um cartão de crédito pode ser bastante inconveniente, e é por isso que cada vez mais financeiras estão oferecendo opções para esse público, que apesar das dívidas, ainda é consumidor.

Uma novidade lançada recentemente pelo Banco do Brasil é o cartão pré-pago Ourocard. Até mesmo clientes negativados conseguem ser aprovados, pois ele não faz análise no SPC Serasa.

O cartão é pré-pago e o limite dele é disponibilizado de acordo com o uso do cliente, o que permite um maior controle dos gastos.

Sobre o Cartão OuroCard pré-pago

O cartão OuroCard pré-pago oferece poder de decisão, preocupação financeira e segurança, pois ele permite que o usuário controle o saldo com máxima segurança e conforto, com a garantia de serviço do Banco do Brasil.

As recargas são feitas pelo próprio cliente. O usuário pode até pedir para que outra pessoa pague suas contas ou faça compras na farmácia ou padaria. O cartão também possibilita pagamento de mesada para o filho. Veja mais benefícios do cartão OuroCard pré-pago:

Alteração de senhas pode ser feita em terminais de autoatendimento do BB;

É possível ter até 5 cartões pré-pagos por cliente, um titular e mais quatro dependentes;

Agendamento de recargas pelo um período de até um ano;

Não há exigência mínima de renda para garantir a contratação.

O desvantagem do cartão OuroCard pré-pago é que ele ainda não permite a realização de compras online, pela internet. O consumidor só pode usar seu dinheiro em estabelecimentos presenciais, limitando bastante o poder de compra.

Anuidade e taxas

Outra desvantagem são as taxas que cobradas para utilização do serviço. Porém, uma das grandes vantagens do cartão OuroCard é a isenção de anuidade.

Confira abaixo as taxas cobradas:

Taxa para emissão do cartão: R$ 10,00;

Taxa de manutenção mensal: R$ 5,00 (promocionalmente R$ 1,00);

Taxa de saque a partir do 3º saque mensal: R$ 5,00 (os dois primeiros saques no mês são gratuitos nos caixas eletrônicos).

Também não há cobrança pela recarga, que é feita nos Terminais de Autoatendimento, pela Internet ou pelo aplicativo do Banco do Brasil.

Como fazer a recarga

O processo de recarga do cartão é simples: ele é feito diretamente através do aplicativo do Banco do Brasil, disponível para celulares e tablets com sistema operacional Android, iOS e Windows.

É possível recarregar também pelos terminais de autoatendimento ou internet banking.

Como pedir o cartão pré-pago Ourocard?

É possível solicitar o cartão pré-pago OuroCard pelo site do Banco do Brasil. Porém, o interessado precisa ser correntista do Banco do Brasil.

Quem já possui a conta, pode acessar o site do BB e clicar na opção “Peça já o seu”. Depois, basta preencher o formulário com as informações pessoais solicitadas.

Mais informações

Os interessados podem obter mais informações sobre este e outros cartões através dos seguintes telefones: