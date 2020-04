Casa nova! Patric se despede do Galo e acerta com outro clube da Série A

É bem verdade que não há muito acontecendo no futebol brasileiro, paralisado em virtude da pandemia de ​coronavírus que se alastra pelo país. Contudo, para a surpresa de duas grandes torcidas do futebol brasileiro, a noite desta sexta-feira (3) foi de novidade.

Através de uma live em suas plataformas oficiais, o Sport anunciou a contratação do lateral Patric, jogador que pertencia ao ​Atlético-MG e negociava, de antes da paralisação, a rescisão de seu contrato junto ao clube mineiro. Reserva de Guga e perdendo espaço até para o recém-chegado Maílton, Patric aceitou reduzir seu salário pela possibilidade de maior utilização e sequência na Ilha do Retiro.

De acordo com o ​Globoesporte, as conversas com o atleta já duravam semanas, mas estavam travadas em uma pendência: a liberação por parte do Alvinegro. Com todos os obstáculos superados, o Leão da Ilha pôde oficializar o retorno de Patric, que vestiu rubro-negro entre os anos de 2013 e 2014: “É a menor folha salarial? É a menor, mas dentro de campo a gente será grande. Faltam palavras para descrever tanta alegria. Estou muito feliz”, afirmou o camisa 2.