Casey Affleck e Joaquin Phoenix se desfazem de apartamento

Casey Affleck e Joaquin Phoenix não se falam há vários anos, mas continuavam como proprietários de um apartamento juntos, em Nova York. Agora os atores chegaram a um acordo para vender o imóvel, de acordo com o jornal New York Post.

Segundo uma fonte da publicação eles venderam o apartamento, localizado no bairro de TriBeCa, por US$ 3,135 milhões (R$ 17 milhões) e devem dividir o valor.

Casey era casado com a irmã de Joaquin, Summer Phoenix (2006-2017). Quando o casal se separou, os amigos se distanciaram após se desentender por causa de um documentário.

Joaquin disse em uma entrevista recente que eles não se falam ‘há anos’: “Minha irmã e ele se divorciaram. E eu não falo diretamente ou indiretamente com ele há um tempo. Três ou quatro anos”, revelou ano passado.

Recentemente o ator de Coringa revelou sua batalha contra o alcoolismo. Phoenix relembrou um dos episódios de seu passado, em que precisou se internar em uma clínica de reabilitação por seus problemas com a bebida.

O ator disse em entrevista à revista GQ que entrou em reabilitação após o diretor Werner Herzog ressaltar seu comportamento imprudente após uma batida de carro que quase o matou.

A estrela de Joker admite que bebeu e festejou muito após o sucesso do filme biográfico Johnny Cash, Walk The Line, há 15 anos, e começou a perder o controle.

“Eu não me enturmava com o mundo ou comigo mesmo do jeito que eu queria”, ele disse a GQ. “Eu estava sendo um idiota, correndo por aí, bebendo, tentando ferrar as pessoas, indo a clubes idiotas”, rememora.

Então teve uma noite que o ator capotou seu carro em Los Angeles e ficou esperando ao lado da rodovia, prestes a acender um cigarro quando o cineasta alemão, Herzog, interveio.

“Uma voz alemã disse, ‘Relaxa'”, Phoenix lembrou, explicando que o diretor apontou que o carro estava vazando gasolina e Joaquin estava prestes a atear fogo em si mesmo.

Ele entrou em reabilitação alguns dias depois e agora o ganhador do Oscar não quer mais beber como antes.

Afirma que depois da trágica morte de seu irmão, River Phoenix, que morreu de overdose aos 23 anos em 1993, não está disposto a lutar por problemas assim: “Eu gosto de fazer muitas coisas, e não quero acordar de ressaca”, ele acrescentou. “Não é algo contra o qual quero lutar, é o modo como vivo minha vida”, justificou.



