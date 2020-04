Caso Diego Alemão: Advogados e testemunha foram autuados

Quando Diego Gasques foi preso, no último sábado (18) após seu carro colidir com outro automóvel, que estava parado numa rua, em Curitiba, uma pessoa filmou o momento em que o campeão do Big Brother Brasil 7 era levado pelos policiais. Nas imagens, foi possível ver e ouvir o louro gritar que tomaria providências contra aquela pessoa que fazia o vídeo. E tomou.



Três pessoas – cujas identidades não foram reveladas – foram presas após serem flagrados tentando extorquir Diego Alemão, no Paraná. Segundo a Polícia Civil local, o trio exigia a quantia de R$ 50 mil para que novos vídeos sobre a detenção de Alemão não fossem divulgados.



Agentes contaram que a defesa do ex-BBB foi procurada pelos advogados da testemunha para propor acordo e houve até tentativa de que a testemunha mudasse o depoimento que havia dado à polícia, na ocasião do acidente. Desta vez, ela faria o relato a favor do ex-BBB à Polícia Civil.



Ainda de acordo com a polícia, foi combinado um encontro entre a testemunha, Diego e os advogados de ambos os lados. A defesa, no entanto, acionou as autoridades para o que aconteceria no local. O flagrante ocorreu em seguida.



O trio foi preso no momento em que eles recebiam parte do valor solicitado como forma de pagamento. Eles foram autuados pelos crimes de associação criminosa, extorsão e fraude processual.



Ex-BBB Diego Alemão é preso, após acidente de carro em Curitiba



Em suas redes sociais, Alemão comemorou



“A verdade começa a aparecer. Agradeço ao meu advogado por me apoiar em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Um trabalho ímpar pela justiça”, disse ele, agradecendo ainda ao delegado Marcelo Magalhães, responsável pelas investigações.



Diego publicou um trecho do vídeo que mostra o momento em que os suspeitos receberiam parte do dinheiro.



Após briga em boate, Diego Alemão faz boletim de ocorrência



Solto sob fiança



Diego Gasques foi preso no último fim de semana, em flagrante, por desacato, além de suspeita de dirigir embriagado e acusação de lesão corporal, já que teria agredido um motorista envolvido na batida.



Ele deixou a prisão na tarde do último domingo (19), após pagar fiança no valor de R$ 7 mil. Ao falar com a imprensa na porta da delegacia, Diego disse que estava arrependido por ter sido intenso durante a abordagem policial. Sua defesa negou que ele estivesse dirigindo sob o efeito de álcool.



Diego Alemão é solto após pagamento de fiança