Caso policial: dirigente pede abertura de inquérito contra o presidente do Santos

​Clima quente na Vila Belmiro! As brigas entre o presidente do ​Santos, José Carlos Peres, e o vice, Orlando Rollo, parecem não ter fim e ganharam um capítulo novo nos últimos dias. Os dirigentes brigam abertamente há meses, mas agora as desavenças foram parar na esfera policial.

De acordo com informações do portal ‘​A Tribuna’, o vice-presidente do clube, Orlando Rollo, requereu no 2º Distrito Policial de Santos abertura de inquérito contra o presidente do clube, José Carlos Peres. O dirigente alega não ter encontrado diversos objetos pessoais em sua sala, na Vila Belmiro, e acusa o mandatário do Peixe.

Em sua denúncia, Rollo informou ainda que foi proibido de ​seguir no cargo e ter acesso à sua sala na Vila após Peres superar o processo de impeachment em novembro do ano passado. O vice assegura que ‘perdeu’ o seu espaço de trabalho e que viu diversos sofás e uma mesa de centro no local.

Desalojado, o dirigente procurou saber de seus objetos pessoas com o próprio presidente, mas não obteve resposta. Rollo diz não ter encontrado um relógio que pertenceu a Pelé, R$ 250,00, 150 euros (R$ 857,00), documentos e correspondências pessoas e outros pertences. O delegado titular do 2º DP de Santos vai verificar a informação e, caso verídica, vai encaminhar o inquérito para o departamento de investigações.

O portal informa que não conseguiu (via ligação ou mensagem) entrar em contato com o presidente José Carlos Peres.

Foto de capa: Pedro Azevedo / Santos FC