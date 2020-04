Cássio e Felipe Melo ‘escanteiam’ rivalidade em ação conjunta de combate ao coronavírus; veja

Rivais dentro das quatro linhas, Cássio e Felipe Melo, ídolos/referências de ​Corinthians e ​Palmeiras respectivamente, se uniram em prol de uma causa nobre organizada e divulgada pela FIFA nesta quinta-feira (16).

Como destaca o ​Globoesporte, goleiro e volante foram convidados pela maior entidade do futebol mundial para gravarem um vídeo de conscientização e combate ao coronavírus, repassando as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) quanto à realização de atividades físicas neste período de isolamento social: “Como vocês sabem, neste momento, até mesmo os adversários precisam estar juntos. Temos que manter distância, mas sem perder o foco. Podemos mostrar nossa solidariedade sendo ativos, e ativo significa seguir as orientações da OMS”, dizem os atletas, de forma simultânea na gravação. Confira:





Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.