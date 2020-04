Catedral de Penedo divulga estado de saúde do Dom Valério Breda

O bispo da Diocese de Penedo, Dom Valério Breda, passou por dificuldades nesta última quarta-feira, 15. O religioso teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) onde foi encontrado por funcionários que trabalham na residência episcopal desacordado em seu quarto, por volta das 11h.

De acordo com a Catedral Diocesana Nossa Senhora das Vitórias do Santo Rosário, em post no Facebook nesta quinta-feira, Dom Valério está lúcido

Acabamos de estar com Dom Valério, hoje quinta feira, as 11h, e ficamos muito otimistas com o que vimos. Dom Valério está lúcido, conversando (com dificuldade), mas respondendo a todos os estímulos. Há uma evolução muito positivo. A tarde fará outros exames para ver principalmente a questão cardiovascular. Também conversei com o médico responsável e ele repassou informações muito otimistas sobre dom Valério, confirmando aquilo que conseguimos perceber. Estejamos unidos em oração!!

Quero ainda pedir, hoje quinta feira, dia essencialmente eucarístico, que possamos convidar o nosso povo, através da redes sociais, a mais um momento de oração (adoração) com esta intenção especial.