Cavani está na mira de três gigantes do futebol brasileiro, revela empresário do atleta

​De contrato prestes a expirar junto ao Paris Saint-Germain, Edinson Cavani dificilmente seguirá na capital francesa. Apesar de ídolo da torcida, sua perda de espaço para as contratações milionárias feitas pelo clube o incomoda, e a despedida, que por muito pouco não aconteceu na última janela de inverno (janeiro), deve ser sacramentada no próximo mês de junho.

Quanto ao futuro do centroavante, ainda não há nenhuma definição ou garantia, apenas que há um vasto leque de possibilidades. No início desta semana, a imprensa argentina cravou que o ​Boca Juniors deseja contratá-lo mas, de acordo com empresário de Cavani, o clube xeneize não foi o único sul-americano a consultar o jogador de 33 anos.

Como destaca o ​Globoesporte, Walter Guglielmonte, agente do uruguaio, revelou em entrevista ao ‘Tuttosport‘ que três gigantes do futebol brasileiro sondaram a situação de Cavani: “Para ser honesto, tudo pode acontecer, pois existem muitos clubes interessados em Edinson. Até o momento, não há nenhum contato com os Azzurri [Napoli] Recebemos sondagens da América do Sul com Flamengo, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre e Boca Juniors”, afirmou.