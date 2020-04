Cavani na Série A? Dirigente de gigante brasileiro admite conversas com o uruguaio

​Vivendo os meses finais de seu contrato junto ao Paris Saint-Germain, Edinson Cavani é um dos principais nomes que aquecem as especulações de mercado para 2020/21. Com 33 anos de idade, o centroavante vê seu mercado na Europa ficar cada vez mais escasso, mas as possibilidades na América do Sul parecem crescer a cada momento.

Após o empresário do jogador confirmar sondagens de ​três clubes brasileiros – Flamengo, Inter e Palmeiras -, um quarto concorrente parece ter entrado na jogada: o São Paulo. Em entrevista concedida à rádio argentina ‘Club Octubre 47’, o superintendente de relações internacionais do Tricolor, Diego Lugano, afirmou que vem conversando com o amigo e compatriota.

“Creio que antes do Boca, ele vem comigo para o São Paulo. Se vier para a América do Sul. Venho falando com ele faz tempo, não é de agora”, afirmou o ex-zagueiro.

Apesar da fala em tom otimista, o dirigente uruguaio já havia cravado, em declarações anteriores, que uma operação pelo camisa 9 é bastante desafiadora para qualquer clube do futebol sul-americano: “O parâmetro econômico que ele atingiu na Europa é impossível para a América do Sul, mesmo para os times que hoje têm muito dinheiro. Ele está em outro patamar econômico, é muito difícil”, pontuou em entrevista concedida em 2019.

