Apesar de ser cedo para tomar decisões importantes, até porque o Brasileirão poderá começar somente no início de julho, a verdade é que a CBF já está analisando várias alternativas para conseguir “encaixar” o Brasileirão, até ao final dessa temporada 2020.

Ora, caso o início do Brasileirão seja suspenso, como se poderá concluir a Série A? A ideia da CBF, segundo informações recentes, seria colocar o Brasileirão no formato mata-mata. Todos os jogos iriam ser disputados na cidade de São Paulo, sem que houvesse lugar para torcedores nos Estádios.

O plano da CBF seria poder dividir as 20 equipes do Brasileirão Série A em dois grupos, dez para cada lado. Iria haver uma disputa entre eles e, quem ficasse nas primeiras quatro posições de cada grupo, acabariam por avançar para a fase do mata-mata. De acordo com as mesmas informações, essa medida já poderia estar do agrado dos donos das emissões do Brasileirão, o grupo Globo.

O que se poderia esperar de um Brasileirão em mata-mata?

Já há muitos anos que o Brasileirão é realizado em pontos corridos. No entanto, e mesmo depois do adiamento da Copa América, nada está salvaguardado que toda essa situação da pandemia ficará resolvida até ao final de junho. Dessa forma, o sistema de 38 rodadas poderia estar naturalmente em causa.

Assim, seria necessário encurtar o formato do Brasileirão Série A. Para isso, uma fase de mata-mata poderia acelerar toda a competição, um pouco como acontece com a Copa Libertadores. Ainda assim, vários órgãos de comunicação garantem que o Flamengo seria o único time que não estaria concordando com essa possibilidade lançada pela CBF.

De relembrar da enorme importância que existe em haver um Brasileirão, mesmo que isso signifique não ter torcedores nos estádios. Nesse momento, os times brasileiros não podem arriscar ficar um ano sem receberem dinheiro dos direitos televisivos. A maioria corria o risco imediato de não ter condições para pagar sequer salários.

Quando essa opção pode ser acionada pela CBF?

A própria CBF já admitiu publicamente que, até ao momento, e ainda a alguns meses do início do Brasileirão, não existem decisões definitivas acerca dessas potenciais mudanças no formato do Brasileirão. O plano atualmente é de ter as competições profissionais suspensas e aguardar por novas instruções por parte das autoridades competentes.

De fato, apenas mudanças drásticas no Brasileirão 2020 serão avançadas caso exista um longo adiamento do início da competição. Se toda essa situação não ficar resolvida até julho, o mais provável é que todos os times se reúnam para estudarem alternativas para conseguirem realizar a competição. Nessas conversações claramente o grupo Globo será também determinante para o tipo de formato que os brasileiros podem esperar para essa temporada na Série A.

