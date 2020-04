Ceni abre o jogo sobre período como técnico do São Paulo e revela se treinaria Corinthians ou Palmeiras

Após um ano de 2019 bastante atípico, marcado principalmente pela passagem curta e turbulenta pelo Cruzeiro, Rogério Ceni iniciou a temporada 2020 à frente do clube onde tem status de ídolo por suas conquistas como treinador: o Fortaleza. Muito querido por torcida, dirigentes e jogadores, o jovem comandante se sente em casa na Arena Castelão, apesar de ter marcado época e feito história no Morumbi, vestindo a camisa de outro tricolor.

Em entrevista concedida ao jornal ‘Valor Econômico’ e reproduzida pelo UOL Esportes, Ceni não se esquivou de falar sobre sua breve experiência como comandante do Soberano. Iniciar a carreira na área técnica do clube que defendeu por 25 anos como jogador foi um movimento arrojado, visto por muitos como um erro estratégico. Essa visão, no entanto, não é compartilhada pelo ex-goleiro:

“Treinar o São Paulo foi o maior acerto que fiz. Foi o maior acerto puxar 23 jogadores novos para o time, sendo que 12 deles pertenciam à categoria de base. Foi o maior acerto ter conseguido promover esses jovens e valorizá-los no exterior, a ponto de botar R$ 180 milhões no cofre do clube só com a venda dessas revelações”

Perguntado se aceitaria o cargo de treinador de Corinthians ou Palmeiras, maiores rivais do Soberano, Ceni foi cauteloso: “Não diria que é impossível, pois nada é impossível nesta vida, mas acho muito pouco provável. Muito do respeito que eu conquistei com o torcedor são-paulino se deve à rivalidade de 25 anos que tive com esses clubes. Não pretendo jogar isso fora, até porque existem muitos outros grandes clubes no Brasil”, concluiu.

