Chef Anne Burrell fica noiva de executivo da Univision

A famosa chef de cozinha do canal Food Network Anne Burrell ficou noiva de seu namorado Stuart Claxton, após quase dois anos de namoro.

A apresentadora confirmou a notícia em seu Instagram na terça-feira (21), recebendo muitas felicitações de seus seguidores na rede social.

Anne, de 50 anos, revelou que Claxton, de 48, fez o pedido durante seu confinamento em Cazenovia, Nova York, onde estão em quarentena, e a família da chef estava presente.

“Um pouquinho de boas notícias nesses tempos de loucura…. Nós estamos noivos!!! @stuartclaxton Eu sou uma garota com muita sorte!!!”, escreveu a ex-instrutora do Institute of Culinary Education, mostrando seu novo e brilhante anel de noivado enquanto posava ao lado do profissional de marketing de vendas da emissora latina, Univision.

Os dois se conheceram no aplicativo de namoro Bumble em 2018. Na época, Claxton não fazia ideia de que ele tinha se interessado em uma das principais estrelas da Food Network.

“Foi uma surpresa maravilhosa”, recorda.

Antes de sair com Stuart, Burrell teve um relacionamento longo com a chef angolana Koren Grieveson, mas terminaram em 2018, meses depois de terem ficado noivas.

Anne disse ao programa Today que eles não poderão começar os planejamentos do casamento agora por conta da pandemia de coronavírus. Terão de esperar a que tudo se acalme para começar a planificar o casamento.