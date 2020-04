Chega ao fim o namoro da mãe de Neymar, diz colunista

Chegou ao fim o relacionamento de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, com Tiago Ramos, segundo informações de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.



De acordo com a colunista, ainda no último domingo (19), o rapaz, aliás, deixou o apartamento onde estava morando, com a mãe do craque, no litoral de São Paulo, e voltou a viver com a família, na região Nordeste do Brasil.



Ainda segundo Fábia, Nadine teria sofrido muita pressão, por parte da família, principalmente por conta de algumas notícias que vinham surgindo, envolvendo o passado de Tiago.



Vale lembrar que os dois tinham assumido que estavam namorando no último dia 11, com direito até a declarações pra lá de românticas, nas redes sociais.



Nas redes sociais, Tiago, aliás, já postou vários registros junto com a família e até treinando, nas ruas da cidade natal.



Suposto vídeo íntimo



E não é que Tiago Ramos não sai dos holofotes? Desde que revelou o que considera “inexplicável” – o namoro com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar – só dá ele! Agora o rapaz se vê em meio ao vazamento de um suposto vídeo íntimo que está circulando nas redes sociais.



Nas imagens, a pessoa então identificada como sendo ele, aparece com um celular com o flash ligado e mostra seu pênis em frente ao espelho. Como a iluminação artificial embaça as imagens, muitos internautas dizem que não há como saber se é de fato ou não o modelo.



O “padrasto” de Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto. Aliás, sobre nada do que vem sendo ventilado sobre ele, desde que assumiu o namoro com Nadine.



Comentário



Comentários elogiando atributos do rapaz, foram dos mais criativos.



“Menina, recebi um suposto vídeo nude do novo padrasto do Neymar e olha… entra na minha casa, entra na minha vida e me leva!”, brincou uma internauta.



“O nudes do padrasto do Neymar, benza Deus”, disse outra.



Mas de acordo com Hans Madrid, de 24 anos e o marido, Raphael Stemberg, de 32, casal gay que formou um trisal com ele desde agosto de 2018, o nude não é de Tiago.



Madrid destacou que o desenho de abdômen, o umbigo “e outras partes” são diferentes.



