Choro eterno! TV argentina posta ‘desabafo’ contra Götze por gol na decisão de 2014

​Assim como no Brasil, também não há bolando rolando em território argentino, em virtude do avanço da pandemia de ​coronavírus no continente sul-americano. O expediente utilizado pelas emissoras esportivas tem sido semelhante: para tentar aliviar a saudade dos fãs de futebol, a programação diária vem sendo preenchida com reprises de jogos históricos.

No entanto, como destaca o ​Globoesporte, a reprise escolhida neste domingo (5) pela emissora ‘TyC Sports’ envolvia o maior trauma recente de sua seleção nacional: a decisão da Copa do Mundo de 2014. Em pleno Maracanã, a Argentina teve a chance de se sagrar tricampeã, mas o sonho do ‘enredo perfeito’ acabou parando no gol do jovem Mario Götze, na prorrogação.

Durante a reexibição da decisão, a emissora publicou uma ‘carta aberta’ ao camisa 19 alemão, contendo um longo desabafo, que obviamente tinha a ver com a Seleção Brasileira, por tabela: “Você sabe o imenso dano que nos fez ao acertar essa bola no minuto 112 da final? Você sabe o que teria significado para nós ser campeões no Maracanã? Seria uma vitória eterna no clássico contra o Brasil, mesmo que eles depois ganhassem 20 mundiais a mais e a gente nenhum (…) Não sabe de nada e talvez não entenda, mas nos fez o gol mais triste do mundo“, publicou. Passados quase seis anos desde a final, o choro dos hermanos ainda ressoa.

