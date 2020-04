Chris Brown termina processo contra ele com acordo

Chris Brown se livrou de um processo de agressão sexual envolvendo seu nome. O rapper conseguiu resolver a acusação contra ele fora do tribunal, de acordo com o jornal New York Post.

Uma mulher não identificada abriu processo contra o cantor, alegando ter sido estuprada pelo amigo de Brown, Lowell Grissom Jr. durante uma festa na casa do cantor em fevereiro de 2017.

A advogada Gloria Allred, estava representando a mulher, e processou Brown pela suposta violência sexual, violência de gênero, agressão, imposição intencional de sofrimento emocional e negligência.

O caso foi resolvido antes de ir à julgamento. Supostamente Chris Brown e seus advogados chegaram a um acordo com a vítima e o processo foi encerrado, o que significa que a mulher não poderá voltar a processar o cantor.

Allred confirmou que Brown resolveu o processo em particular, mas os detalhes do negócio não foram divulgados.

Enquanto isso o cantor continua cumprindo quarentena, e revelou dia desses que sentia saudades do filho pequeno, que ficou preso com a mãe na Alemanha durante a pandemia.

Aparentemente, Aeko, de cinco meses, e sua mãe, Ammika Harris, estavam na Alemanha quando os Estados Unidos fecharam suas fronteiras para qualquer viajante e, por enquanto, não se sabe quando eles poderão voltar.

Uma fonte disse à revista Hollywood Life: “Chris ama tanto os dois, e eles são tudo para ele. Ele sabe que eles estão bem na Alemanha e também tem muito apoio da família de Ammika lá. Chris está constantemente recebendo atualizações sobre o que estão fazendo e adora ver o quanto seu filho está crescendo. Chris sabe o que ela é uma mãe incrível, e ele está completamente confiante de que ela está cuidando de Aeko muito bem enquanto eles estão na Alemanha.”, justifica o informante.







