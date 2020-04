Chris Pine negocia papel em The Saint

Chris Pine negocia para estrelar no remake da Paramount Pictures, The Saint, segundo revelou o site especializado Deadline.







O ator de 39 anos deve interpretar o personagem Simon Templar (The Saint), um ladrão por aluguel cujo trabalho é roubar o processo secreto de uma fusão de gelo, que o deixa mal com um traidor do governo russo, assim como com a mulher que protege o segredo.

The Saint, baseado em um livro de Leslie Charteris, inspirou a série de 1960 e o filme de 1997, estrelado por Val Kilmer.

Dexter Fletcher será o diretor do novo filme, e Seth Grahame-Smith ficará encarregado do roteiro.

E enquanto aguarda o fechamento do contrato, o ator curte a quarentena com sua namorada Annabelle Wallis. Os dois foram vistos no fim de semana em uma rara aparição juntos, durante uma saída para comprar alimentos.











Mulher-Maravilha 1984



Em breve o ator será visto no novo filme Mulher-Maravilha 1984, que protagoniza com Gal Gadot. O longa deve estrear nos cinemas em agosto, e é um dos lançamentos mais esperados para este ano.

O filme dirigido por Patty Jenkins e com Gal Gadot no papel principal promete ser mais um sucesso de bilheteria entre os fãs de super-heróis.

O longa ainda não tem uma sinopse oficial, mas o primeiro trailer foi divulgado no final do ano passado, durante a Comic Con Experience, um dos maiores eventos sobre cultura pop, que aconteceu em São Paulo.