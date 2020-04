Christian Chavez fala de live do RBD e web vai à loucura

O RBD é com certeza um dos grupos mais queridos e mais famosos da América Latina, sobretudo por conta da novela Rebeldes nos anos 2000, que fez um sucesso estrondoso no continente e com uma legião de fãs ativas até hoje.



Por conta disso, uma reunião do RBD sempre foi um grande desejo de muitas pessoas, e as chances de isso se tornar realidade vieram à tona.



Em uma entrevista recente, Christian Chavez, um dos integrantes do grupo, acabou dando uma resposta bastante suspeita em relação a se reunir em uma live com outros integrantes do RBD.



“Então, eu não posso falar disso no momento”, respondeu ele.



Mas isso foi o suficiente para deixar a web enlouquecida com a possibilidade ver pelo menos dois membros do RBD unidos mais uma vez.



“Expectativas foram criadas real”, “Não quero me iludir, mas acho que já estou”, “Já coloquei minha gravata”, foram algumas das declarações feitas.



E você, torce para uma reunião do RBD?







Dulce María regrava faixa do último álbum do RBD







O último álbum do RBD foi o EDC Fan Edition, lançado em 2008, cuja uma das faixas era Te Daria Todo, que acaba de ganhar uma nova roupagem.



Dulce María regravou uma nova versão da música, trazendo desta vez um tom mais melódico, com o single fazendo parte do projeto Origen, próximo álbum de estúdio dela que deve sair ainda este ano.



Vale ressaltar que recentemente, Dulce María lançou uma nova versão de outra música do EDC: Mas Tuya Que Mia, colocando-a em destaque em mais de 15 países e marcando sua volta ao mundo da música após o álbum DM em 2017.



Te Daria Todo não fica atrás em relação a antecessora, sendo destaque em mais de dez países e estando em quarto no lugar no Brasil conforme o ranking abaixo:



1 Costa Rica, Ecuador, Eslovaquia e República Dominicana

3 Chile e Colômbia

4 Brasil

14 Polônia

15 Israel

16 México

23 USA – Pop Latino

27 Perú

28 España







