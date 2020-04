Cidadania23 volta a apoiar prefeito Djalma Beltrão em Piaçabuçu

O Cidadania23, partido antes aliado ao pré-candidato Dalmo Jr, presidido pelo também pré-candidato a vereador, Eufrásio Dantas, voltou a apoiar o prefeito Djalma Beltrão que é o nome do grupo que governa atualmente o município ribeirinho para disputar a reeleição em outubro próximo, caso não haja nenhuma mudança no calendário eleitoral de 2020.

Em conversa com o presidente do Cidadania23 em Piaçabuçu, Eufrásio Dantas, o amigo confirmou sua volta à base de apoio ao prefeito Djalma Beltrão e mencionou que a decisão foi comunicada ao pré-candidato Dalmo Jr, antes de oficializar a aliança e a volta do apoio do partido ao prefeito.

Não entramos em detalhes sobre os motivos que levaram Eufrásio a voltar a apoiar Djalma Beltrão, mas, respeitamos como sempre a decisão de cada um em relação as convicções políticas. Como afirmei em outras ocasiões, só não muda de opinião, quem não tem opinião!