Clientes baixa renda da Equatorial devem usar energia de forma consciente para ter isenção total do consumo

Desconto de 100% na tarifa é valido para as unidades cadastradas como Tarifa Social que consumirem até 220 kWh por mês

Com a recomendação dos órgãos de saúde para o isolamento social, a maioria das pessoas têm passado mais tempo dentro de casa. Nesse cenário, é impossível ficar sem utilizar energia. Entretanto, pequenas mudanças na rotina e no uso dos aparelhos domésticos podem minimizar o impacto nas contas de luz. Por isso, a Equatorial Energia Alagoas preparou algumas dicas para consumir energia de forma consciente e ainda garantir o desconto de 100% na tarifa de energia para os clientes cadastrados na Tarifa Social.

Só abra a geladeira quando realmente precisar. O ato de abrir e fechar o equipamento com frequência aumenta o consumo de energia. É preciso conferir se as borrachas de vedação estão em bom estado e nunca estender roupas ou panos na parte de trás do equipamento, pois isso força o motor, aumentando o consumo de energia;

Não deixe o celular carregando a noite toda e nem o carregador conectado na tomada sem o aparelho. Essas atitudes provocam o desperdício de energia;

Na hora de passar as roupas, junte uma boa quantidade de peças e passe tudo de uma vez só. Primeiro, passe as roupas pesadas. Por fim, desligue o ferro e aproveite a temperatura para passar as roupas mais leves. Além disso, sempre verifique a indicação de temperatura para cada tipo de tecido;

Use a máquina de lavar com a quantidade correta de sabão para evitar repetição de enxague. Deixe acumular as roupas para lavar todas de uma vez, sempre respeitando a capacidade máxima indicada pelo fabricante;

Se usar o chuveiro elétrico, coloque sempre no modo verão. Tomar banhos mais rápidos também ajuda a economizar energia e água;

É importante também evitar utilizar as lâmpadas durante o dia. O mais adequado é aproveitar a luz natural. Manter as janelas e cortinas abertas é uma boa opção para reduzir o consumo;

Deixar as janelas abertas também ajudam na circulação de ar, diminuindo assim a necessidade de utilização do ventilador;

Ao utilizar a televisão, é importante desligar o aparelho quando ninguém estiver assistindo;

Sempre que sair dos ambientes, desligue a luz e os equipamentos eletrônicos, preferencialmente retirando-os da tomada. Os aparelhos que ficam em modo stand-by, com a luz vermelha acessa, continuam consumindo energia, mesmo desligados.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, Carlos Morais, recomenda que seguir essas orientações são de extrema importância, pois com o isolamento social, é esperado um aumento no consumo de energia, já que as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa. Os clientes baixa renda devem utilizar os equipamentos de forma consciente para não ultrapassar a parcela isenta da Tarifa Social no período da pandemia.

“Reforçamos que mesmo neste momento atípico, que os alagoanos, principalmente os clientes cadastrados como baixa renda, fiquem atentos aos seus hábitos de consumo para que possam garantir o desconto de 100% na tarifa de energia, previsto na Medida Provisória (MP) nº 950, de 8 de abril de 2020, no período de 01 de abril a 30 de junho”, enfatizou o gerente.

Simulação de Consumo

Morais explica que não são necessários muitos equipamentos em casa para ter um consumo mensal de energia próximo aos 220 kWh como pode ser observado na simulação abaixo:

Equipamentos Quantidade Tempo de uso Consumo em kWh no mês Geladeira 1 24h por dia 54 Lâmpadas Fluorescente 5 5 horas por dia 11,25 Televisão 1 5 horas por dia 13,5 Ventilador 3 8 horas por dia 46,8 Aparelho de som 1 2 horas por dia 4,8 Liquidificador 1 10 minutos por dia 1,5 Chuveiro elétrico 1 42 minutos por dia 73,5 Máquina de lavar 1 8h por mês 4 Ferro de passar 1 8h por mês 8 TOTAL 217,35 kWh

“Com esse exemplo, mostrando eletrodomésticos e o tempo médio de uso deles, a população pode entender melhor o gasto de energia, e assim passar a adotar mudança de comportamento no dia a dia, para assim economizar na conta de luz. Além disso, o consumo consciente deve ser observado não só nesse momento de pandemia, mas ser um hábito na rotina familiar”, finalizou.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas