Clipe de Manu lançado durante o BBB20 é indicado a festivais

Após ter ficado em terceiro lugar, no BBB20, Manu Gavassi só deve ver o sucesso aumentar, ainda mais, e ter ainda mais conquistas, inclusive na vida profissional.



Durante a participação da artista no reality, foi lançado o clipe Áudio de Desculpas, que, recentemente, foi indicado a dois festivais, um, inclusive, realizado na Califórnia.



Ao longo da exibição da grande final do programa, ainda na noite da última segunda-feira (27), Yuri Sardenberg, que ficou responsável pela direção da produção, revelou tal grande novidade, sobre mais este projeto de Manu.



“Não vejo a hora de você ficar sabendo disso! Parabéns pelo roteiro, e pelo retiro, estamos muito orgulhosos de você! Voa garota!”, chegou a escrever ele, no perfil oficial que possui, no Instagram.



Durante todo o tempo em que esteve na casa mais vigiada do Brasil, a artista, aliás, também fez o maior sucesso, nas redes sociais, para as quais, inclusive, deixou um extenso material gravado, antes de ter sido confinada, para ser postado diariamente.







Thelma foi a grande campeã











Após três meses de confinamento, o Big Brother Brasil 20, da TV Globo, teve sua grande vencedora!

Em uma final 100% feminina, Manu, Rafa e Thelma disputaram o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. A segunda colocada recebeu R$ 150 mil e a terceira com R$ 50 mil.

Logo no início do programa, Tiago Leifert relembrou momentos divertidos e emocionantes das finalistas.

Rafa, Manu e Thelma assistiram a todo o conteúdo junto com o público e com os ex-participantes do programa, que, agora confinados em suas casas, estavam ao vivo por chamadas de vídeo transmitidas em tempo real em um grande telão.



Vencedoras do BBB20:











Thelma é a campeã do BBB20 com 44,10% dos votos

Rafa ganhou o segundo lugar com 34,81% dos votos

Manu foi a terceira colocada com 21,09% dos votos.

Além do prêmio em dinheiro, Thelma também ganhou um FIAT Toro.



Celebridades na torcida











Manu, Rafa e Thelma ainda puderam ver, pela primeira vez, algumas das celebridades que estavam em suas torcidas. Bruna Marquezine, Susana Vieira, Ivete Sangalo, entre outros artistas foram mostrados declarando seus amores pelas meninas.



