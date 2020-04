Clipe de MC Kekel bate um milhão de views em sete dias

No último dia 10 de abril, MC Kekel lançou o single Não Era Pra Gostar, marcando de uma vez por todas a sua volta ao gênero funk romântico.



Lançado pela Kondzilla, maior canal de música do mundo, o clipe se mostrou u verdadeiro sucesso, batendo a marca de um milhão de visualizações em apenas uma semana.



“Eu sou um cara romântico e posso dizer que vivo uma das melhores fases da minha vida profissional e pessoal e isso acaba refletindo na hora de escrever a minha música, acabo escrevendo aquilo que vivo e sinto”, declarou Kekel antes do lançamento.



O cantor também comentou que suas composições são sempre baseadas na realidade.



“Meu trabalho é feito em cima de sentimento, seja em uma música que fala de balada ou em outra que falo de amor, acho que por isso meu público se identifica tanto comigo e eu acho isso maravilhoso! Todo esse envolvimento do público que vejo nos shows e no resultado do meu trabalho me impulsiona para ir além”, afirmou.



Confira o clipe de Não Era Pra Gostar, de MC Kekel:











As lives se tornaram um grande hábito dos artistas, durante a quarentena da pandemia do novo coronavírus,e, claro que a Kondzilla não ficaria de fora dessa.



Por meio da live KondZilla Festival Em Casa, diversos artistas de peso do funk se apresentarão nesta segunda-feira (20) e nesta sexta-feira (24), levando uma verdadeiro baile para casa dos fãs a partir das 20h.



A transmissão acontecerá no canal da Kondzilla, que é a maior produtora de funk no Brasil, além de apoiar o projeto Mães da Favela, da CUFA.



“A Kondzilla acredita que esse momento é de união e que é importante não apenas entreter, mas também orientar e ajudar a quem precisa, por isso organizamos a live KondZilla festival, no maior canal de música do mundo, com algumas de nossas grandes estrelas no Brasil”, declarou Konrad Dantas, fundador da Kondzilla.



“Vamos viabilizar doações em parceria com a CUFA e temos certeza que poderemos contar não só com o carinho, mas também com a solidariedade do povo brasileiro, fazendo com que esse projeto seja vitorioso antes mesmo de ir ao ar”, concluiu ele.



Nesta segunda-feira (20), os artistas a se apresentarem são Lexa, Kevinho, Dani Russo e MC Dede, enquanto na sexta teremos apresentações de Mila, MC Jottapê, MC Kekel e MC MM, garantindo diversão no início e no final da semana.



