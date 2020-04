Clube alemão entra na briga para contratar Everton, do Grêmio, na janela de verão

​Desde a esplendida Copa América que fez com a camisa da Seleção Brasileira, Everton, de 23 anos, tem sido especulado em diferentes clubes do Velho Continente. Entre sondagens e conversas que não viraram ofertas oficiais, o atacante foi permanecendo e acabou renovando seu contrato com o ​Grêmio até 2023. Isso não significa, no entanto, que o assédio europeu irá cessar ao longo dos próximos meses. Muito pelo contrário.

Além do seu homônimo Everton, clube inglês comandado por Carlo Ancelotti, outra equipe de peso do Velho Continente entrou no páreo para contratar Cebolinha no verão. De acordo com o site Futebol Interior, o Borussia Dortmund está interessado no atacante e, caso perca o jovem Jadon Sancho no próximo mercado, poderá buscar no Tricolor Gaúcho a reposição.

Quem levar o interesse adiante, no entanto, sabe que terá que desembolsar cifras pesadas para fechar com veloz e habilidoso atacante gremista. Sua multa rescisória para clubes do futebol estrangeiro está estipulada em 120 milhões de euros.