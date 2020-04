Clube da Premier League acredita ter ‘garantido’ Jadon Sancho após reuniões, diz jornal

​Oitavo jogador mais valioso do mundo de acordo com o site ​Transfermarkt, Jadon Sancho é uma das sensações do futebol europeu em 2019/20 e, consequentemente, uma das estrelas que prometem agitar o próximo mercado de transferências. Seu nome tem sido frequentemente ligado a gigantes da Inglaterra, mas um deles parece ter construído boa vantagem na ‘corrida’ pelo jovem ponta de 20 anos.

De acordo com o jornal britânico ​’The Sun’, o Manchester United está confiante de que sairá vitorioso da batalha por Jadon Sancho na próxima janela, por ter sido o clube mais atuante nas conversas envolvendo o atacante ao longo dos últimos meses. A fonte crava que diversas ‘reuniões secretas’ aconteceram entre representantes do clube inglês e do atleta, e que pontos cruciais do negócio como salários, bônus e tempo de vínculo já estão acertados.

O Borussia Dortmund, dono dos direitos econômicos do veloz e habilidoso ponta, sabe que será difícil convencê-lo a permanecer na Alemanha. O objetivo de momento do clube aurinegro é capitalizar ao máximo nesta negociação, que deve ultrapassar a casa de £100 milhões, algo em torno de R$ 657 milhões na cotação atual.

Sancho é um dos grandes destaques da temporada no Velho Continente, tendo média superior a uma participação direta para gol por duelo. Entre gols e assistências, foi responsável direto por 36 tentos de sua equipe em 2019/20, tendo disputado 35 partidas.

