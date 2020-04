Clube retoma treinamentos no Sul e é cobrado imediatamente por federação

​Não é só na Alemanha que os clubes estão retomando os treinamentos. No Rio Grande do Sul, mesmo em meio à pandemia de coronavírus, o Esportivo, da cidade de Bento Gonçalves, voltou às atividades na última quinta-feira. No entanto, isso causou uma reação imediata da Federação Gaúcha de Futebol, como informa o ​Uol Esporte.

A entidade cobrou a equipe através de um ofício para esclarecer o planejamento traçado. Porém, a diretoria do time da Serra garantiu que tudo foi feito de forma pensada, baseado em medidas preventivas e, também, sustentado por decreto municipal que liberou o comércio, a indústria e a prestação de serviços. “O Esportivo opta pela volta dos treinamentos por compreender a necessidade de uma retomada gradual e cuidadosa das atividades, incluindo o futebol. A partir da decisão da FGF, alinharemos quais serão os próximos passos para o possível retorno do Gauchão”, disse o presidente Laudir Miguel Piccoli ao justificar a necessidade de colocar os atletas em boas condições físicas e técnicas.

Muito embora o desejo dos clubes seja por terminar o Gauchão dentro de campo, no momento não existe nenhuma garantia de que isso irá acontecer. A competição foi paralisada após a terceira rodada do segundo turno, com ​Internacional (sete pontos) e ​Grêmio (nove pontos) liderando seus respectivos grupos. O Caxias, campeão do primeiro turno, já tem lugar assegurado em uma eventual final.

Foto: Esportivo / Divulgação