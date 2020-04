Clubes passam a lucrar, também, com apostas em jogos do Brasileirão feitas no exterior

​A venda dos direitos internacionais de transmissão do Campeonato Brasileiro até 2023 foi recentemente confirmada. Porém, há uma novidade no contrato. Os clubes também irão lucrar com apostas feitas em sites do exterior com base em jogos da principal competição do calendário nacional.

O fato veio à toma no programa Papo de Setoristas e foi detalhado pelo ​Uol Esporte com base em declaração do presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara. “A princípio, uma empresa vai fazer a parte de transmissão para fora e outra empresa vai fazer a parte de apostas. Esse é um contrato que tende a ficar interessante na medida em que as apostas começam a acontecer. Esse valor vai aumentando conforme as apostas e é dividido entre os clubes”, afirmou o dirigente.

Detalhes do acordo são mantidos em sigilo devido às cláusulas de confidencialidade. O que se sabe, porém, é que os times receberão, de forma parcelada, um valor que parte de cerca de R$ 209 milhões pelas próximas quatro temporadas. Deste montante, R$ 157 milhões (75%) ficam com as equipes da Série A. Os clubes que disputam a Série B têm direito a R$ 42 milhões (20%), e os que disputam a Série C, R$ 10,5 milhões (5%).

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.